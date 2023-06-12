Умер самый большой «друг Путина» в Европе. Что связывало Сильвио Берлускони с Россией

Фото: kremlin.ru Поделиться Поделиться





Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони скончался в Милане 12 июня. Ему было 86 лет. Президент России Владимир Путин в письме с соболезнованиями назвал Берлускони «дорогим человеком» и «настоящим другом». «Фонтанка» вспоминает историю отношений с Россией итальянского политика, которого называли главным союзником Путина на Западе.



Россия в «Большой восьмерке»

Впервые возглавив итальянское правительство в 1994 году, Берлускони инициировал присоединение России к странам «Большой семерки». Принимая саммит G7 в Неаполе, итальянский лидер пригласил туда президента Бориса Ельцина, что стало первым шагом по превращению формата в G8. В октябре 1994 года был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Италией.



Совет Россия — НАТО

В начале 2000-х Берлускони выступал посредником между Владимиром Путиным и президентом США Джорджем Бушем, способствуя сближению лидеров. При участии итальянского политика в 2002 году появился Совет Россия — НАТО, а подписание декларации об этом проходило на натовской военной базе Пратика-ди-Маре близ Рима. Предполагалось, что сотрудничество в борьбе с международным терроризмом поставит точку в холодной войне. Совет приостановил работу после войны России и Грузии в 2008, а в 2014 году после присоединения к России Крыма партнерские отношения были вновь заморожены — министры иностранных дел стран НАТО остановили военное сотрудничество с Россией.



Личная дружба

Сильвио Берлускони познакомился с Владимиром Путиным в июле 2001 года на саммите G8 в Генуе. В следующие полтора года Берлускони и Путин совершили друг к другу восемь официальных и рабочих визитов, а также ряд личных поездок. В 2006 году Берлускони рассказал, что три из шести своих вилл, в том числе и ту, на которой отдыхал российский президент, он продал бизнесменам из России.

В последующие годы российский и итальянский политики продолжили обмениваться визитами. Берлускони регулярно приезжал в Россию на день рождения Владимира Путина, в том числе на его 65-летие в 2017 году. Отношения с президентом РФ Берлускони охарактеризовал как «личную дружбу». В 2011 году, накануне известия об отставке Берлускони Владимир Путин назвал итальянского премьера «одним из последних могикан европейской политики», а в 2015 году — своим «другом и союзником». Также в 2015 году в интервью газете Corriere della Sera Владимир Путин объяснил, что лежит в основе его дружбы с Сильвио Берлускони. «Я всегда чувствовал действительно искреннее желание строить межгосударственные отношения вне зависимости от внутриполитической конъюнктуры», — сказал он.



«Адвокат» Путина

Итальянский лидер не раз выступал в защиту действий российского коллеги, когда тот подвергался критике международного сообщества, и приходил на помощь при острых вопросах журналистов. Так, в 2003 году в ходе саммита Россия — ЕС Берлускони прервал журналиста Le Monde, который задавал Владимиру Путину вопросы о Чечне и «деле ЮКОСа». Итальянский премьер заявил, что пресса искажает информацию, и добавил, что выступил в качестве адвоката президента РФ и рассчитывает на гонорар. «Впервые мы имеем такого серьезного адвоката», — пошутил в ответ Путин.



Берлускони много раз выступал в поддержку российского президента по проблемам Чечни и соблюдения прав человека в России, за что получил прозвище «посол Путина в Европе». В 2015 году, уже находясь в отставке, итальянский политик назвал санкции из-за присоединения Крыма неверным политическим решением и заявил, что политика западных лидеров лишь приведет к повторной изоляции России.

Бизнес-интересы

Дружба Берлускони и Путина позитивно отразилась и на торговых отношениях двух стран. С 1994 года, когда Берлускони впервые стал премьером, до 2013 года товарооборот между Италией и Россией вырос более чем в 10 раз.



По мнению итальянской прессы, теплые отношения двух стран нашли отражение в заключении российско-итальянских газовых контрактов. Так, газета La Repubblica считает, что именно Берлускони фактически заставил итальянские компании Eni и Enel принять участие в разделе ЮКОСа, купив 20% акций «Газпромнефти» за 4,2 млрд долларов. Со временем Eni выкупила все бумаги у Enel. Впрочем, итальянский консорциум сразу после сделки договорился с «Газпромом» об опционе на выкуп этих акций в течение двух лет. Также, как сообщало издание, Россия открыла для Берлускони путь к прикаспийским газовым месторождениям Казахстана в обмен на расширение рынков «Газпрома» в Западной Европе. Сам Берлускони впоследствии отрицал какие-либо деловые отношения с Кремлем в период премьерства.



Итальянский премьер активно лоббировал строительство «Южного потока» на всей территории Европы, а также поддерживал идею дотянуть «Голубой поток» до юга Италии.

Украинский вопрос

В мае 2014 года в интервью газете Die Welt политик заявил, что относится с пониманием к провозглашению независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. В 2015 году, уже после отставки с поста премьер-министра, Берлускони приехал в Крым, после чего Служба безопасности Украины запретила ему на три года въезд в страну.

После начала СВО на Украине в 2022 году Берлускони заявил, что «глубоко разочарован и расстроен поведением Владимира Путина, который взял на себя очень серьёзную ответственность перед миром». Однако уже осенью рассказал о восстановлении отношений с президентом России после обмена поздравлениями с днем рождения. Когда этим заинтересовалась Еврокомиссия, Берлускони сообщил, что пошутил.



Также Сильвио Берлускони заявил о готовности выступить в качестве посредника урегулирования конфликта на Украине, но посетовал, что Владимир Путин перестал отвечать на его звонки.



В феврале 2023 года итальянский политик отметил, что не стал бы встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, назвав его ответственным за гибель украинцев и разрушения.



Соболезнования



В письме президенту Италии с соболезнованиями Владимир Путин назвал Берлускони «дорогим человеком» и «настоящим другом». «В России Сильвио Берлускони будут помнить как последовательного и принципиального сторонника укрепления дружественных отношений между нашими странами. Он внёс поистине неоценимый личный вклад в развитие взаимовыгодных российско-итальянских партнёрских связей», — подчеркнул президент России.



«Я всегда искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях. В ходе каждой из наших встреч я буквально заряжался его невероятной жизненной энергией, оптимизмом и чувством юмора. Его уход из жизни — невосполнимая потеря и большое горе», — добавил Владимир Путин.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

