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    Экономика и санкции

    Берлускони заявил, что шутил про винно-водочный обмен с Путиным

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    3 комментария

    Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони не обменивался с президентом России бутылками водки и вина на дни рождения. Это была шутка, заявил он сам.

    «Все поняли, что это была шутка», — цитирует Берлускони 30 октября La Repubblica.

    19 октября 86-летний Сильвио Берлускони рассказал, что Владимир Путин якобы прислал ему 20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения. А он ответил бутылками «Ламбруско» и таким же милым письмом.

    Историей заинтересовалась Еврокомиссия, которая сообщила, что такой обмен можно считать нарушением антироссийских санкций ЕС. А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить отправку Берлускони бутылок водки от Путина в качестве подарка.

    С весны 2022 года запрещен вывоз из России в ЕС ликеро-водочных изделий, в том числе и водки. Правовая база не предусматривает исключений для подарков.

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    Комментарии 3

    paniker30 Окт 2022 в 20:51
    По сути Берлус красава, тонкий юмор ,ещё буквально не давно был замечен с элитными проституками,причём не просто смотрел....!
    А 'делишки' конечно есть ,мафия бессмертна!
    +0−1
    Kezevo30 Окт 2022 в 20:37
    В 86 лет такая шутка кажется очень "смешной"....
    +0−0
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