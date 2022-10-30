Берлускони заявил, что шутил про винно-водочный обмен с Путиным

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони не обменивался с президентом России бутылками водки и вина на дни рождения. Это была шутка, заявил он сам.



«Все поняли, что это была шутка», — цитирует Берлускони 30 октября La Repubblica.



19 октября 86-летний Сильвио Берлускони рассказал, что Владимир Путин якобы прислал ему 20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения. А он ответил бутылками «Ламбруско» и таким же милым письмом.

