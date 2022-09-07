Берлускони готов взять Меркель и стать посредником по Украине

Бывший премьер-министр, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони заявил о готовности выступить в качестве посредника урегулирования конфликта на Украине. Пойти на переговоры он готов не один, а вместе с бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель.



«Я думаю, что Меркель со мной или сама может попытаться посредничать с Путиным, с ней я бы смог предпринять попытку переубеждения», — заявил Берлускони в эфире телеканала Rai1 (цитата по РИА Новости).