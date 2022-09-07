Берлускони готов взять Меркель и стать посредником по Украине

Бывший премьер-министр, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони заявил о готовности выступить в качестве посредника урегулирования конфликта на Украине. Пойти на переговоры он готов не один, а вместе с бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
«Я думаю, что Меркель со мной или сама может попытаться посредничать с Путиным, с ней я бы смог предпринять попытку переубеждения», — заявил Берлускони в эфире телеканала Rai1 (цитата по РИА Новости).
Ранее Берлускони сетовал на то, что пытается дозвониться до президента России Владимира Путина, а тот попросту не берет трубку: «Мы были очень хорошими друзьями, я сделал два телефонных звонка в начале этой операции и не получил ни одного ответа», — говорил бывший премьер Италии.
Меркель же вообще заявляла о том, что могла стать причиной конфликта на Украине.