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    Берлускони готов взять Меркель и стать посредником по Украине

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    Бывший премьер-министр, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони заявил о готовности выступить в качестве посредника урегулирования конфликта на Украине. Пойти на переговоры он готов не один, а вместе с бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

    «Я думаю, что Меркель со мной или сама может попытаться посредничать с Путиным, с ней я бы смог предпринять попытку переубеждения», — заявил Берлускони в эфире телеканала Rai1 (цитата по РИА Новости).

    Ранее Берлускони сетовал на то, что пытается дозвониться до президента России Владимира Путина, а тот попросту не берет трубку: «Мы были очень хорошими друзьями, я сделал два телефонных звонка в начале этой операции и не получил ни одного ответа», — говорил бывший премьер Италии.

    Меркель же вообще заявляла о том, что могла стать причиной конфликта на Украине.

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