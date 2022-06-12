«Я бы его убедил». Берлускони пожаловался, что Путин не отвечает на его звонки

Бывший премьер-министр Италии и лидер правоцентристской партии Forza Italia Сильвио Берлускони рассказал, что президент России Владимир Путин не ответил на телефонные звонки политика после начала специальной военной операции на Украине. Об этом 12 июня пишет издание Il Messaggero.



«Я ничего не слышал от Путина в последнее время. Мы были очень хорошими друзьями, я сделал два телефонных звонка в начале этой операции и не получил ни одного ответа», — заявил Берлускони.