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    «Я бы его убедил». Берлускони пожаловался, что Путин не отвечает на его звонки

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    3 комментария

    Бывший премьер-министр Италии и лидер правоцентристской партии Forza Italia Сильвио Берлускони рассказал, что президент России Владимир Путин не ответил на телефонные звонки политика после начала специальной военной операции на Украине. Об этом 12 июня пишет издание Il Messaggero.

    «Я ничего не слышал от Путина в последнее время. Мы были очень хорошими друзьями, я сделал два телефонных звонка в начале этой операции и не получил ни одного ответа», — заявил Берлускони.

    Как объяснил политик, из-за этого он воздержался от дальнейших попыток дозвониться до Путина. «Если бы я был президентом республики, я бы его убедил», — добавил Берлускони.

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    Комментарии (3)

    Local
    "Скажите, что меня нет дома. "(С)
    Дежурный по объединению
    Может Владимир Владимирович в те моменты с Макроном разговаривал?
    hal9000
    Берлускони не дурак..он и с вторжени ем амеров в ирак как в воду глядел..надо было Путину поднять трубку а не слушать непойми куого..
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