Как вывод войск из Афганистана. Меркель заявила, что ее отставка могла стать причиной конфликта на Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в будущем может выступить в качестве посредника в переговорах России и Украины. Однако речь идет о «более позднем этапе». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информационную платформу RND.

При этом Меркель в интервью немецким журналистам заявила, что на данный момент вопрос о ее вмешательстве в переговорный процесс не обсуждается.



Также в ходе интервью Меркель ответила на вопрос о том, мог ли ждать президент России ухода канцлера с поста переде тем, как начать спецоперацию на Украине.

