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    Как вывод войск из Афганистана. Меркель заявила, что ее отставка могла стать причиной конфликта на Украине

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    1 комментарий

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в будущем может выступить в качестве посредника в переговорах России и Украины. Однако речь идет о «более позднем этапе». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информационную платформу RND.

    При этом Меркель в интервью немецким журналистам заявила, что на данный момент вопрос о ее вмешательстве в переговорный процесс не обсуждается.

    Также в ходе интервью Меркель ответила на вопрос о том, мог ли ждать президент России ухода канцлера с поста переде тем, как начать спецоперацию на Украине.

    «Мой уход мог внести такой же вклад, как выборы во Франции, вывод войск из Афганистана или срыв выполнения Минского соглашения», — заявила Меркель (цитата по «Ъ»).

    Меркель отметила, что считает правильной поддержку Запада Украины без вмешательства в конфликт.

    Напомним, что полномочия Ангелы Меркель в качестве канцлера ФРГ закончились в октябре 2021 года. В последнее время она довольно часто дает интервью. Так, недавно бывший канцлер посетовала на ослабленные позиции, которые помешали ей наладить диалог России и ЕС. Кроме того, приоткрыла завесу тайны над приступами дрожи, которые преследовали ее публично.

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    Комментарии (1)

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    о Меркель в Германии говорят - вовремя соскочила...
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