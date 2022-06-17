Как вывод войск из Афганистана. Меркель заявила, что ее отставка могла стать причиной конфликта на Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в будущем может выступить в качестве посредника в переговорах России и Украины. Однако речь идет о «более позднем этапе». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информационную платформу RND.
При этом Меркель в интервью немецким журналистам заявила, что на данный момент вопрос о ее вмешательстве в переговорный процесс не обсуждается.
Также в ходе интервью Меркель ответила на вопрос о том, мог ли ждать президент России ухода канцлера с поста переде тем, как начать спецоперацию на Украине.
«Мой уход мог внести такой же вклад, как выборы во Франции, вывод войск из Афганистана или срыв выполнения Минского соглашения», — заявила Меркель (цитата по «Ъ»).
Меркель отметила, что считает правильной поддержку Запада Украины без вмешательства в конфликт.
Напомним, что полномочия Ангелы Меркель в качестве канцлера ФРГ закончились в октябре 2021 года. В последнее время она довольно часто дает интервью. Так, недавно бывший канцлер посетовала на ослабленные позиции, которые помешали ей наладить диалог России и ЕС. Кроме того, приоткрыла завесу тайны над приступами дрожи, которые преследовали ее публично.