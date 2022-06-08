Меркель рассказала, что помешало ей настоять на диалоге ЕС и России в 2021 году

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, что не «настояла» на диалоге ЕС и России после встречи президентов РФ и США в Женеве в июне 2021 года из-за ослабленных позиций в свете будущей отставки. Об этом она рассказала в интервью на телеканале Phoenix.



«В июне 2021 года президент Байден встречался с Путиным, и я считала тогда с [президентом Франции] Эммануэлем Макроном, что нужно и с европейской стороны попытаться вовлечь его в диалог. Потому что я уже немного чувствовала, что с «Минском» дела плохи. И в итоге не было достигнуто единство в ЕС в этой связи. И я подумала: ну да, каждый знает, что ты скоро уйдешь. Несколькими годами раньше я бы настояла на этом», — сказала Меркель (цитата по РИА Новости).