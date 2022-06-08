Меркель рассказала, что помешало ей настоять на диалоге ЕС и России в 2021 году

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «настоять» на диалоге ЕС и России в 2021 году ей помешали ослабленные позиции.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, что не «настояла» на диалоге ЕС и России после встречи президентов РФ и США в Женеве в июне 2021 года из-за ослабленных позиций в свете будущей отставки. Об этом она рассказала в интервью на телеканале Phoenix.
«В июне 2021 года президент Байден встречался с Путиным, и я считала тогда с [президентом Франции] Эммануэлем Макроном, что нужно и с европейской стороны попытаться вовлечь его в диалог. Потому что я уже немного чувствовала, что с «Минском» дела плохи. И в итоге не было достигнуто единство в ЕС в этой связи. И я подумала: ну да, каждый знает, что ты скоро уйдешь. Несколькими годами раньше я бы настояла на этом», — сказала Меркель (цитата по РИА Новости).
По словам экс-главы немецкого правительства, если бы не решение уйти в отставку, она бы «поборолась» за присоединение ЕС к диалогу с Москвой после встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии.
На мероприятии в Берлине Меркель также заявила, что не видит себя посредником в украинском конфликте. Отвечая на вопрос о том, почему она не проведёт телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы добиться деэскалации на Украине, она ответила, что не видит в этом пользы в настоящий момент. Экс-канцлер заявила, что, согласно её представлению, она не должна делать вещи, о которых её не просит немецкое правительство.