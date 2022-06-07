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    Меркель впервые назвала причины приступов дрожи, которые испытывала на посту канцлера ФРГ

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    1 комментарий

    Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель приоткрыла завесу тайны над приступами дрожи, которые проявлялись публично с середины 2019 года. Дошло до того, что канцлеру пришлось слушать гимн, сидя на стуле.

    По словам Меркель, причин могло быть две, сообщает РИА Новости 7 июня. Первая – канцлер ФРГ действительно была измучена смертью матери. По признанию самой Меркель, уход близкого человека повлиял на нее больше, чем она думала.

    «Во-вторых, это было связано с ограничением в питье, которое привело, в конце концов, к своего рода страху попасть в такую ситуацию, и я нашла хорошее решение, поставив стул на подиум и сидя слушая национальный гимн», – цитирует РИА Новости интервью телеканалу Phoenix.

    В ноябре 2019 года, когда Меркель прибыла с официальным визитом в Индию. Тогда, несмотря на протокол, она слушала гимны обеих стран, сидя на стуле. Тоже самое произошло во время следующего визита в Китай, в сентябре того же года. Канцлер не встала при исполнении гимнов. Комментировать происходящее Меркель тогда отказалась, заявив: «Само появилось, само и пройдет».

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    Комментарии (1)

    xepnuminu
    капец операции. сейчас вой у помёта!
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