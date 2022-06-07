Меркель впервые назвала причины приступов дрожи, которые испытывала на посту канцлера ФРГ

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель приоткрыла завесу тайны над приступами дрожи, которые проявлялись публично с середины 2019 года. Дошло до того, что канцлеру пришлось слушать гимн, сидя на стуле.

По словам Меркель, причин могло быть две, сообщает РИА Новости 7 июня. Первая – канцлер ФРГ действительно была измучена смертью матери. По признанию самой Меркель, уход близкого человека повлиял на нее больше, чем она думала.



«Во-вторых, это было связано с ограничением в питье, которое привело, в конце концов, к своего рода страху попасть в такую ситуацию, и я нашла хорошее решение, поставив стул на подиум и сидя слушая национальный гимн», – цитирует РИА Новости интервью телеканалу Phoenix.