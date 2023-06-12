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    Путин о Берлускони: Таких людей сейчас на международной арене не много

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    Инициатор развития отношений между Россией и НАТО и политик мирового масштаба — так охарактеризовал президент Владимир Путин бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Об этом глава государства 12 июня заявил в эфире телеканала «Россия-24», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

    «Именно при его участии были созданы соответствующие механизмы взаимодействия и по его инициативе», — отметил Владимир Путин (цитата по ТАСС).

    Президент России также добавил, что Берлускони был политиком не только европейского, но и мирового масштаба.

    «Таких людей сейчас на международной арене не много», — добавил глава государства.

    Напомним, бывший премьер Италии скончался в Милане на 87-м году жизни. Фотографии его визитов в Россию смотрите здесь.

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    Сильвио БерлускониВладимир Путин
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