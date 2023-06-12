В Милане в возрасте 86 лет скончался бывший премьер-министр Италии, медиамагнат и многочисленный рекордсмен Сильвио Берлускони. Его имя нередко связывали с хорошим отношением к России и поддержанием дружбы с ее лидерами. «Фонтанка» показывает фотоподборку самых запоминающихся визитов итальянского политика.
Берлускони в России: от Кремля до Херсонеса
12 июня 2023, 13:30
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