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    Берлускони в России: от Кремля до Херсонеса

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    Берлускони с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым в Красной Поляне. Декабрь 2010 года.
    Берлускони с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым в Красной Поляне. Декабрь 2010 года.Фото: kremlin.ru
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    В Милане в возрасте 86 лет скончался бывший премьер-министр Италии, медиамагнат и многочисленный рекордсмен Сильвио Берлускони. Его имя нередко связывали с хорошим отношением к России и поддержанием дружбы с ее лидерами. «Фонтанка» показывает фотоподборку самых запоминающихся визитов итальянского политика.

    Владимир Путин подарил председателю Совета министров Италии Сильвио Берлускони книгу под названием «Эффект Сильвио Берлускони» о политической карьере итальянского премьера. 2 апреля 2002 года.
    Владимир Путин подарил председателю Совета министров Италии Сильвио Берлускони книгу под названием «Эффект Сильвио Берлускони» о политической карьере итальянского премьера. 2 апреля 2002 года.Фото: kremlin.ru
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    В Кремле. Ноябрь 2008 года.
    В Кремле. Ноябрь 2008 года.Фото: kremlin.ru
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    Перед началом встречи с председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони. Барвиха, май 2009 года.
    Перед началом встречи с председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони. Барвиха, май 2009 года.Фото: kremlin.ru
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    Перед началом российско-итальянских межгосударственных консультаций. С председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони. Сочи, декабрь 2010 года.
    Перед началом российско-итальянских межгосударственных консультаций. С председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони. Сочи, декабрь 2010 года.Фото: kremlin.ru
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    На борту самолёта «Сухой Суперджет-100». С председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони. Декабрь 2010 года
    На борту самолёта «Сухой Суперджет-100». С председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони. Декабрь 2010 годаФото: kremlin.ru
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    В Красной Поляне, март 2012 года
    В Красной Поляне, март 2012 годаФото: kremlin.ru
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    С председателем правительства Владимиром Путиным и Сильвио Берлускони во время тестовых заездов на санно-бобслейной трассе. Март 2012 года
    С председателем правительства Владимиром Путиным и Сильвио Берлускони во время тестовых заездов на санно-бобслейной трассе. Март 2012 годаФото: kremlin.ru
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    Во время осмотра территории национального заповедника «Херсонес Таврический» Владимир Путин и экс-премьер Италии Сильвио Берлускони ответили на вопросы журналистов. Сентябрь 2015 года
    Во время осмотра территории национального заповедника «Херсонес Таврический» Владимир Путин и экс-премьер Италии Сильвио Берлускони ответили на вопросы журналистов. Сентябрь 2015 годаФото: kremlin.ru
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    Встреча с Сильвио Берлускони. 4–5 июля 2019 года
    Встреча с Сильвио Берлускони. 4–5 июля 2019 годаФото: kremlin.ru
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    Берлускони с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым в Красной Поляне. Декабрь 2010 года.
    Берлускони с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым в Красной Поляне. Декабрь 2010 года.Фото: kremlin.ru
    Владимир Путин подарил председателю Совета министров Италии Сильвио Берлускони книгу под названием «Эффект Сильвио Берлускони» о политической карьере итальянского премьера. 2 апреля 2002 года.
    Владимир Путин подарил председателю Совета министров Италии Сильвио Берлускони книгу под названием «Эффект Сильвио Берлускони» о политической карьере итальянского премьера. 2 апреля 2002 года.Фото: kremlin.ru
    В Кремле. Ноябрь 2008 года.
    В Кремле. Ноябрь 2008 года.Фото: kremlin.ru
    Перед началом встречи с председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони. Барвиха, май 2009 года.
    Перед началом встречи с председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони. Барвиха, май 2009 года.Фото: kremlin.ru
    Перед началом российско-итальянских межгосударственных консультаций. С председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони. Сочи, декабрь 2010 года.
    Перед началом российско-итальянских межгосударственных консультаций. С председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони. Сочи, декабрь 2010 года.Фото: kremlin.ru
    На борту самолёта «Сухой Суперджет-100». С председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони. Декабрь 2010 года
    На борту самолёта «Сухой Суперджет-100». С председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони. Декабрь 2010 годаФото: kremlin.ru
    В Красной Поляне, март 2012 года
    В Красной Поляне, март 2012 годаФото: kremlin.ru
    С председателем правительства Владимиром Путиным и Сильвио Берлускони во время тестовых заездов на санно-бобслейной трассе. Март 2012 года
    С председателем правительства Владимиром Путиным и Сильвио Берлускони во время тестовых заездов на санно-бобслейной трассе. Март 2012 годаФото: kremlin.ru
    Во время осмотра территории национального заповедника «Херсонес Таврический» Владимир Путин и экс-премьер Италии Сильвио Берлускони ответили на вопросы журналистов. Сентябрь 2015 года
    Во время осмотра территории национального заповедника «Херсонес Таврический» Владимир Путин и экс-премьер Италии Сильвио Берлускони ответили на вопросы журналистов. Сентябрь 2015 годаФото: kremlin.ru
    Встреча с Сильвио Берлускони. 4–5 июля 2019 года
    Встреча с Сильвио Берлускони. 4–5 июля 2019 годаФото: kremlin.ru

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