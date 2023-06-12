«Все сгорело дотла». Под Петербургом собирают помощь матери солдата, погибшего на СВО

Врач-волонтер, потерявшая под Изюмом сына, потеряла и дом — он полностью сгорел. Это было единственное жилье. В огне пропали документы, вещи и все сбережения, в том числе выплаты от государства.

В Луге жители собирают помощь 40-летней Анастасии Авровой. В ночь с 3 на 4 июня у нее сгорело единственное жилье — дом в деревне Косово Новгородской области. Анастасия была в этот момент вместе с мужем в отпуске. Когда вернулись стали разбирать завалы, надеясь найти уцелевшее. Сгорело всё — от документов и накоплений до одежды и зубных щеток. Похоронили кота и двух собак, рассказала Анастасия корреспонденту 47news. Остатки выплат от государства за гибель сына тоже сгорели.

По профессии она врач, работала и в госпитале, и в гражданской больнице. С начала спецоперации собирала посылки на фронт, одной из первых поехала с гуманитарной помощью из Луги. В апреле 2022-го её 20-летний сын Никита погиб под Изюмом. Младший тогда заканчивал девятый класс. Прежний быт с комнатой старшего так давил, что Анастасия с мужем решили переехать туда, где никто их не знает. Подходящий дом нашелся в новгородской деревне в 15 минут на машине от Луги.



Часть из 2,2 млн за землю с двухэтажным зданием — выплаты от государства за погибшего сына. Дом подлатали, сделали ремонт. Там провели почти год.

