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    Суд не стал отправлять в СИЗО петербуржца, который отреагировал стрельбой на хамство и задирательство

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    По делу о покушении на убийство жителя Петербурга с богатой уголовной биографией под домашний арест отправился предприниматель. Переквалификация на превышение самообороны в перспективе стала ярче.

    Решение Красносельского районного суда 11 июня «Фонтанке» подтвердили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. 35-летний индивидуальный предприниматель, несмотря на просьбу следствия о страже, на ближайшие два месяца ограничен домашним арестом.

    Подозреваемый в покушении на убийство стрелял из травматического пистолета на улице Маршала Захарова вечером 7 июня. Его оппонентами стала подвыпившая компания, самый шумный представитель которой обратился к нему с просьбой «Эй, дай-ка сигарету!». Обращение показалось выгуливавшему пса мужчине хамским, так что последовал отказ. Страждущий начал словесную перепалку, по итогам которой один достал травматический пистолет, а второй баллончик с перцовым газом. Три пули попали в курильщика, его увезли в больницу.

    Подозреваемый скрылся, но спустя пару дней сам пришел в отдел сдаваться. Потерпевший был осужден за убийство, затем приговаривался условно за наркотики, а сейчас находится сразу под несколькими подписками о невыезде — за грабеж и нанесение тяжкого вреда здоровью.

    © Фонтанка.Ру

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