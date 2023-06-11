Суд не стал отправлять в СИЗО петербуржца, который отреагировал стрельбой на хамство и задирательство

По делу о покушении на убийство жителя Петербурга с богатой уголовной биографией под домашний арест отправился предприниматель. Переквалификация на превышение самообороны в перспективе стала ярче.

Решение Красносельского районного суда 11 июня «Фонтанке» подтвердили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. 35-летний индивидуальный предприниматель, несмотря на просьбу следствия о страже, на ближайшие два месяца ограничен домашним арестом.

Подозреваемый в покушении на убийство стрелял из травматического пистолета на улице Маршала Захарова вечером 7 июня. Его оппонентами стала подвыпившая компания, самый шумный представитель которой обратился к нему с просьбой «Эй, дай-ка сигарету!». Обращение показалось выгуливавшему пса мужчине хамским, так что последовал отказ. Страждущий начал словесную перепалку, по итогам которой один достал травматический пистолет, а второй баллончик с перцовым газом. Три пули попали в курильщика, его увезли в больницу.