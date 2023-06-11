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    Надо ли стрелять в уголовника после «Эй, дай-ка сигарету!». Как петербургский предприниматель заработал покушение на убийство

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    Красносельский районный суд Петербурга днем 11 июня решит арестовывать ли 35-летнего бизнесмена, который недавно стрелял в незнакомца при внезапном конфликте на улице. «Фонтанка» узнала, как сегодня можно случайно схлестнуться, выгуливая собаку. Биография потерпевшего навевает вопросы.

    Как уже сообщила «Фонтанка», накануне, 10 июня, в Петербурге задержан мужчина за стрельбу в прохожего. Причем Следственный комитет вменяет ему покушение на убийство. Его оппонент получил три слепых ранения, одно из которых — в голову, он находится в больнице. Всё же в этой истории важны обстоятельства.

    Согласно материалам дела, вечером 7 июня — ныне подозреваемый — вышел из дома на улице Маршала Захарова на прогулку с французским бульдогом. Проходя мимо компании сидящих на поребрике нескольких парней, он услышал обращение к нему: «Эй, дай-ка сигарету!». Петербуржец курил, но на невежливость ответил отказом, после чего его догнал один из незнакомцев, он был пьян, завязалась словесная перепалка. Причем один вынул газовый баллончик, а второй травматический пистолет Grand Power (зарегистрирован).

    Далее помимо соответствующих взаимных слов первый говорил, мол, ему всё равно, пистолет он отнимает и зальет противника, а другой демонстративно передергивал затвор. Результат: требующий закурить получил две пули в тело, одну касательную в лоб.

    По данным «Фонтанки», стрелок испугался и уехал из Петербурга. Он вернулся 9 июня и вместе с отцом пришел в уголовный розыск Красносельского района, а оттуда уже его доставили в Следственный комитет, где посчитали, что петербуржец «осознавал реальную возможность наступления смерти потерпевшему» (цитата из постановления о возбуждении уголовного дела).

    Всё же характеристика личности 26-летнего пострадавшего совпадает с его поведением, указанным в материалах дела. Как стало известно нашему изданию, первый раз он был осужден за убийство еще по малолетке. Потом получал условно за наркотики, а сейчас находится сразу под несколькими подписками о невыезде — за грабеж и нанесение тяжкого вреда здоровью. По словам сотрудников полиции, впоследствии дело может быть переквалифицировано на превышение пределов необходимой обороны. Через несколько часов судья зачитает ему меру изоляции.

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