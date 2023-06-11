Надо ли стрелять в уголовника после «Эй, дай-ка сигарету!». Как петербургский предприниматель заработал покушение на убийство

Красносельский районный суд Петербурга днем 11 июня решит арестовывать ли
Как уже сообщила «Фонтанка», накануне, 10 июня, в Петербурге задержан мужчина за стрельбу в прохожего. Причем Следственный комитет вменяет ему покушение на убийство. Его оппонент получил три слепых ранения, одно из которых — в голову, он находится в больнице. Всё же в этой истории важны обстоятельства.
Согласно материалам дела, вечером 7 июня — ныне подозреваемый — вышел из дома на улице Маршала Захарова на прогулку с французским бульдогом. Проходя мимо компании сидящих на поребрике нескольких парней, он услышал обращение к нему: «Эй, дай-ка сигарету!». Петербуржец курил, но на невежливость ответил отказом, после чего его догнал один из незнакомцев, он был пьян, завязалась словесная перепалка. Причем один вынул газовый баллончик, а второй травматический пистолет Grand Power (зарегистрирован).
Далее помимо соответствующих взаимных слов первый говорил, мол, ему всё равно, пистолет он отнимает и зальет противника, а другой демонстративно передергивал затвор. Результат: требующий закурить получил две пули в тело, одну касательную в лоб.
По данным «Фонтанки», стрелок испугался и уехал из Петербурга. Он вернулся 9 июня и вместе с отцом пришел в уголовный розыск Красносельского района, а оттуда уже его доставили в Следственный комитет, где посчитали, что петербуржец «осознавал реальную возможность наступления смерти потерпевшему» (цитата из постановления о возбуждении уголовного дела).
Всё же характеристика личности