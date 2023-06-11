Надо ли стрелять в уголовника после «Эй, дай-ка сигарету!». Как петербургский предприниматель заработал покушение на убийство

Красносельский районный суд Петербурга днем 11 июня решит арестовывать ли 35-летнего бизнесмена, который недавно стрелял в незнакомца при внезапном конфликте на улице. «Фонтанка» узнала, как сегодня можно случайно схлестнуться, выгуливая собаку. Биография потерпевшего навевает вопросы.

Как уже сообщила «Фонтанка», накануне, 10 июня, в Петербурге задержан мужчина за стрельбу в прохожего. Причем Следственный комитет вменяет ему покушение на убийство. Его оппонент получил три слепых ранения, одно из которых — в голову, он находится в больнице. Всё же в этой истории важны обстоятельства.