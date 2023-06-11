Мосты, пляжи и город с высоты. Где в Петербурге любоваться белыми ночами

Еще немного — и знаменитые петербургские белые ночи будут в самом разгаре. В эту самую романтичную в году пору по лучшему городу на земле нужно гулять! «(От)Личный Петербург» решил поделиться наблюдениями. Рассказываем, куда идти, ехать, подниматься и садиться, чтобы поймать самые лучшие ночные виды города.
Это высотная обзорная точка на Невском проспекте
Откуда открывается самый красивый вид на закаты? Конечно, с высоты. Особенно если смотреть из центра Петербурга. Вы, конечно, можете отправиться на самую популярную обзорную площадку города — колоннаду Исаакиевского собора. Но по вечерам там бывает слишком много туристов.
Есть менее популярное место с видом на крыши: башня Городской думы на Невском проспекте, 33. Она каждый день работает до 22 часов (билеты, правда, продаются до 21 часа). Поднявшись на обзорную площадку, сможете наблюдать и дом Зингера, и Казанский собор, и Исаакиевский.
А с каких мест вы любите наблюдать Петербург с высоты? Поделитесь адресами с нами! «Фонтанка» запустила третий сезон проекта «(От)Личный Петербург» — вы подсказываете нам лучшее место в предложенных номинациях. Переходите на сайт проекта — предлагайте и делитесь историями!
Отсюда смотрите разводные мосты
Еще белые ночи, конечно, ассоциируются с разводными мостами. Петербургская переправа на фоне темно-лилового неба, которое едва затронули сумерки, — вот типичный «открыточный» портрет нашего города.
Если хотите любоваться этим зрелищем спокойно, а не среди толпы туристов, не нужно, как все, вставать у Зимнего дворца или Адмиралтейства. Лучшее место для наблюдения за разводкой Дворцового моста — Университетская набережная. Причем самый удачный вариант: наблюдать за процессом не в 01:10, а уже в 03:10 — во время второго разведения.
Да, набережная на Васильевском острове — и вы застрянете на нем, пока мост не сведут. Но, может, стоит просто остановиться в гостинице прямо на том берегу? Тогда после разводки моста у вас получится еще и погулять по набережной в романтичном одиночестве — поверьте, по ночам туристов в этих местах не много.
А на правый берег теперь ведет неразводной мост Бетанкура, о нем мы еще поговорим.
Здесь можно любоваться закатом с дикого пляжа
А может быть, самые романтичные места для вас — «непричесанные»? Тогда смотрите на закат, плавно переходящий в рассвет, с Канонерского острова. С песчаной набережной открывается шикарный панорамный вид на Финский залив и ЗСД.
Можете прогуляться на юго-запад острова по пляжу. Под ногами найдете старые кирпичи с метками дореволюционных заводов. Другой вариант времяпрепровождения — отправиться в Канонерский парк, а от него по тропинке — на косу острова. Здесь часто рыбачат местные, кто-то даже ночует с палаткой. Отсюда видны петербургский нефтяной терминал и оставшиеся еще с советских времен буквы: «Ленинград».
Это лучшее место для прогулок во время белых ночей
Гулять под луной со второй половинкой в это время лучше всего в Коломне — районе в историческом центре с самой высокой концентрацией рек, каналов и набережных. Тут вы сможете сделать фотографии заката и его отражения в воде с самых разных ракурсов.
Вот вам, например, такой маршрут: от станции метро «Сенная площадь» пройдитесь вдоль канала Грибоедова до Крюкова канала, по нему дойдите до Фонтанки, а по ней — до самого дома-утюга. Дальше можете снова свернуть на канал Грибоедова. А потом по нему дойти до Семимостья. Это место, где образуют перекресток не улицы, а каналы — Грибоедова и Крюков. Там сходятся в одной точке три моста — Пикалов, Старо-Никольский и Красногвардейский. Если подойти к Пикалову и встать так, чтобы собор оказался слева, то с этой точки вы увидите сразу семь мостов! И сможете загадать самое романтическое желание.
Здесь чудесный вид на Смольный собор
Еще наблюдать белые ночи шикарно с Октябрьской набережной. Это настоящая прогулочная зона вдоль воды — летом тут приятно и ходить, и кататься на велосипеде, роликах или самокате. В ясную погоду видно, как солнце заходит как раз за Смольным собором, а горизонт окрашивается в розовые оттенки, которые удивительно подчеркиваются подсветкой белых стен.
Кстати, если будете гулять ночью, застанете разводку одного из самых изящных мостов Петербурга — Большеохтинского. Выглядит он необычно даже для нашего города: его строили его по проекту переправ, типичных для Германии конца XIX — начала XX веков.
Нравится наблюдать Петербург с воды? Пожалуйста, поделитесь с нами вашими любимыми маршрутами по рекам и каналам, уютными местечками на набережных или плавучими ресторанами. Переходите на сайт проекта и предлагайте кандидатов в номинациях на премию «(От)Личный Петербург» — 2023.
Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
Тут наслаждайтесь современным Петербургом
Если вдруг Петербург у вас ассоциируется с Лахта Центром, вам в белые ночи — на Яхтенный мост. Эта высокая пешеходная переправа ведет от района возле Парка 300-летия до «Газпром Арены».
Поднявшись на мост, вы сможете увидеть панораму Финского залива почти с 20-метровой высоты. А на горизонте — и знаменитый петербургский небоскреб, и самый большой стадион города и искусственные земли Васильевского острова (намывные территории).
Самое морское место для наблюдения за закатами
Если вы не боитесь расстояний и можете доехать до окраины большого Петербурга на машине или электричке, советуем отправиться смотреть закат на побережье Финского залива в Курортном районе города.
Вам подойдет любая точка вдоль Приморского шоссе, близкая к воде. Можете остановиться в Комарово, а можете добраться до Зеленогорска — и попасть на Золотой пляж. Тут можно почувствовать себя на отдыхе на каком-нибудь острове. Перед вами — блестящая гладь Финского залива, под ногами — мягкий песок, а на горизонте — опускающееся в воду солнце.
Самое удобное место для отдыха на пледах
Еще одно место для наслаждения белыми ночами в центре города — Марсово поле. С бывшего военного плаца открывается чудесный пейзаж: оранжевое закатное небо, подчеркнутое спокойными красками исторических зданий на Миллионной улице.
Отсюда видны Спас на Крови, Мраморный дворец, Михайловский замок, Троицкий мост, Летний сад. Ну и не стоит забывать, что на этом поле можно отдыхать: смело берите плед, напитки и что-нибудь перекусить.
Здесь завидуйте чужим яхтам
За закатами приезжайте и в речной яхт-клуб на Петровской косе. Он занимает довольно большую территорию на западе Петровского острова. Говорят, что в начале XVIII века в местах этих «иногда развлекался» Петр I, поэтому остров и назвали в честь императора. В юго-восточной части «архипелага» позже располагался деревянный дворец Екатерины II и окружавший его парк во французском стиле.
Речной яхт-клуб — крупнейший в европейской части России — был основан еще в 1860 году, но на Петровском острове обосновался в 1934-м. Сегодня здесь приятно прогуляться по пирсу, к которому швартуют маленькие суда. И посмотреть, как солнце заходит на фоне ЗСД и «Газпром Арены».
Кстати, кому в Петербурге вы присудили бы приз в номинации «Здоровый дух»? Переходите на сайт проекта «(От)Личный Петербург» и предлагайте кандидатов: стадионы, секции, бассейны и любые другие места, где вы занимаетесь спортом. А также команды заряженных фанатов этого дела, которые продвигают идею здорового образа жизни и помогают нам становиться лучше.
Уходим в закат на исторической набережной
Еще один вариант прогулочного маршрута — по набережной Макарова. Начните путь от стрелки Васильевского острова, Ростральных колонн или Биржевого моста и двигайтесь в сторону Тучкова — или до самой Смоленки. Слева вы будете наблюдать исторические здания, справа — воды Невы, а впереди — опускающееся солнце.
Если вам этот путь покажется слишком коротким, можете по реке Смоленке, а потом по Уральской улице добраться до моста Бетанкура. Поднимайтесь на него пешком — лучше всего по правой стороне. На самой высокой точке вам откроется неповторимый вид на Исаакиевский собор и Екатерининскую церковь. Но закат — в другую сторону!