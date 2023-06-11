Мосты, пляжи и город с высоты. Где в Петербурге любоваться белыми ночами

Откуда открывается самый красивый вид на закаты? Конечно, с высоты. Особенно если смотреть из центра Петербурга. Вы, конечно, можете отправиться на самую популярную обзорную площадку города — колоннаду Исаакиевского собора. Но по вечерам там бывает слишком много туристов.



Есть менее популярное место с видом на крыши: башня Городской думы на Невском проспекте, 33. Она каждый день работает до 22 часов (билеты, правда, продаются до 21 часа). Поднявшись на обзорную площадку, сможете наблюдать и дом Зингера, и Казанский собор, и Исаакиевский.



А с каких мест вы любите наблюдать Петербург с высоты? Поделитесь адресами с нами! «Фонтанка» запустила третий сезон проекта «(От)Личный Петербург» — вы подсказываете нам лучшее место в предложенных номинациях. Переходите на сайт проекта — предлагайте и делитесь историями!