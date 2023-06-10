    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 11

    1 м/с, вос

    773мм

    45%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd82.64eur89.01

    Благотворительный концерт «Неравнодушное искусство» перенесён. О новой дате сообщат дополнительно

    1162
    1 комментарий

    Благотворительный концерт «Неравнодушное искусство» с участием звёзд оперы и балета, который должен был пройти сегодня в Петербурге в Каменноостровском театре, не состоится. Об этом «Фонтанке» сообщили в благотворительном фонде «География добра», в пользу подопечных которого должны были выступать артисты.

    Причина отмены — болезнь одной из солисток.

    «Артисты до последнего надеялись, что выйдут на сцену. К сожалению, этого не получилось», — рассказали в фонде.

    Но, как заверили организаторы, концерт обязательно состоится, только позже.

    «О новой дате мы обязательно сообщим», — сказали организаторы, подчеркнув, что купленные билеты будут действительны. Кроме того, желающие смогут сдать билеты. Все вопросы можно уточнить по телефону: +7 (812) 214–28–30.

    Концерт «Неравнодушное искусство» — это проект, объединяющий артистов оперы и балета, которые выступают в Большом и Мариинском театрах, La Scala и Парижской опере. Раз в год они собираются в Петербурге, чтобы выступить в пользу подопечных благотворительного фонда «География добра» — детей с тяжёлыми заболеваниями. За шесть лет существования проекта удалось собрать более 10 миллионов рублей и помочь 8 детям.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    Гость10 Июн 2023 в 12:32
    Жаль...
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1