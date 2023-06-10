Благотворительный концерт «Неравнодушное искусство» перенесён. О новой дате сообщат дополнительно

Благотворительный концерт «Неравнодушное искусство» с участием звёзд оперы и балета, который должен был пройти сегодня в Петербурге в Каменноостровском театре, не состоится. Об этом «Фонтанке» сообщили в благотворительном фонде «География добра», в пользу подопечных которого должны были выступать артисты.
Причина отмены — болезнь одной из солисток.
«Артисты до последнего надеялись, что выйдут на сцену. К сожалению, этого не получилось», — рассказали в фонде.
Но, как заверили организаторы, концерт обязательно состоится, только позже.
«О новой дате мы обязательно сообщим», — сказали организаторы, подчеркнув, что купленные билеты будут действительны. Кроме того, желающие смогут сдать билеты. Все вопросы можно уточнить по телефону: +7 (812) 214–28–30.
Концерт «Неравнодушное искусство» — это проект, объединяющий артистов оперы и балета, которые выступают в Большом и Мариинском театрах, La Scala и Парижской опере. Раз в год они собираются в Петербурге, чтобы выступить в пользу подопечных благотворительного фонда «География добра» — детей с тяжёлыми заболеваниями. За шесть лет существования проекта удалось собрать более 10 миллионов рублей и помочь 8 детям.