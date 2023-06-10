Благотворительный концерт «Неравнодушное искусство» перенесён. О новой дате сообщат дополнительно

Благотворительный концерт «Неравнодушное искусство» с участием звёзд оперы и балета, который должен был пройти сегодня в Петербурге в Каменноостровском театре, не состоится. Об этом «Фонтанке» сообщили в благотворительном фонде «География добра», в пользу подопечных которого должны были выступать артисты.



Причина отмены — болезнь одной из солисток.



«Артисты до последнего надеялись, что выйдут на сцену. К сожалению, этого не получилось», — рассказали в фонде.



Но, как заверили организаторы, концерт обязательно состоится, только позже.

