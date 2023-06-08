«Бельканто в русском стиле» поможет тяжелобольным детям из Петербурга

В Северной столице пройдёт благотворительный концерт с участием солистки Мариинского театра и единственного в своём роде российского crossover-ансамбля. Собранные средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей.
Обладательница кристального колоратурного сопрано Ольга Пудова и ансамбль «БИС-КВИТ» представят программу «Бельканто в русском стиле». В ней прозвучат произведения от популярной оперной и инструментальной классики до хитов мирового джаза, рока и легендарных саундтреков в авторских аранжировках, стирающих границы жанров, смело сочетающих стили и поднимающих исполнительство на новый уровень.
Собранные деньги организаторы концерта направят в благотворительный фонд «География добра». Фонд был организован в 2015 году. Сейчас он ведёт свою работу в 85 регионах России, включая Петербург и Ленинградскую область. Среди жителей Северной столицы, кто получил помощь, Руслан Вавилов (диагноз «СМА 1 типа»), Максим Куйкин (диагноз «лимфома Беркитта») и другие. Помогает фонд не только детям, но и взрослым. Так, среди подопечных оказалась петербурженка Любовь Клочкова, которой требовалось отправиться на лечение в столицу. Она также получила помощь. Это стало возможным благодаря неравнодушным петербуржцам, в том числе и читателям «Фонтанки».
На предстоящий концерт, который состоится 10 июня в 14:00 в историческом здании Мальтийской капеллы, могут прийти все желающие, но старше 6 лет. Подробности можно узнать в официальной группе мероприятия или по телефону: +7 (812) 214-28-30.