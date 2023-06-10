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    Под окнами — колючие, за окнами — летучие. Какая живность подбирается к петербургским домам

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    Около петербургских домов можно встретить разных соседей — у некоторых из них есть крылья. Невозмутимая чайка приглядывалась к окну горожанки и даже постукивала по стеклу клювом.

    Происходило это недалеко от Технологического института, рассказал 9 июня «Фонтанке» отец очевидицы. Примечательно, что он же на днях заметил под окном ежика, который ел из одной «тарелки» с кошкой и подружился с ее котятами.

    читатель «Фонтанки»

    Чайки же нередко прилетают посмотреть в окна петербуржцев. «Фонтанка» рассказывала о трех птицах — Машке, Мишке и Марте, — которые повадились угощаться у жителей квартиры в доме на улице Кораблестроителей.

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