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    Он ест, они играют. Ежик на Пулковском шоссе подружился не только с кошкой, но и с ее малышами

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    История ежика, замеченного 7 июня на Пулковском шоссе, продолжается. Он составил компанию не только кошке, но и двум котятам.

    Видеодоказательством с «Фонтанкой» поделился читатель. На кадрах видно, как ежик невозмутимо ест из плошки, а рядом резвятся котята — прыгают среди веток. Как рассказал очевидец, ежик часто появляется в тех местах, но у лотка с едой петербуржец заметил его впервые.

    читатель «Фонтанки»

    Ранее ежик успел отобедать, видимо, с мамой малышей. «Фонтанка» показывала, как они едят из одной тарелки.

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