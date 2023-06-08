Он ест, они играют. Ежик на Пулковском шоссе подружился не только с кошкой, но и с ее малышами

История ежика, замеченного 7 июня на Пулковском шоссе, продолжается. Он составил компанию не только кошке, но и двум котятам.
Видеодоказательством с «Фонтанкой» поделился читатель. На кадрах видно, как ежик невозмутимо ест из плошки, а рядом резвятся котята — прыгают среди веток. Как рассказал очевидец, ежик часто появляется в тех местах, но у лотка с едой петербуржец заметил его впервые.
читатель «Фонтанки»
Ранее ежик успел отобедать, видимо, с мамой малышей. «Фонтанка» показывала, как они едят из одной тарелки.