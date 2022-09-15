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    «Зовём Машка, как такую не кормить?» Петербурженка подружилась с тремя чайками

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    Петербурженка Надежда и её родные уже два года дружат с тремя чайками. Птицы прилетают к ним на окно, чтобы полакомится рыбкой, послушать разговоры и полюбоваться цветами.

    Сегодня подружка пожаловала на завтрак в 5:30 утра, рассказывает Надежда «Фонтанке» 15 сентября.

    Фото: читательница «Фонтанки» Надежда
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    А вот фотография от 13 сентября.

    Фото: читательница «Фонтанки» Надежда
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    На зимнем кадре — другая птица. «Зовём Машка, как такую не кормить?» — делится Надежда.

    Фото: читательница «Фонтанки» Надежда
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    Квартира у Надежды двусторонняя, на 19-м этаже дома на улице Кораблестроителей. Птицы стучатся всегда со стороны города, а не с залива, почти ежедневно, и рано утром, и днём. Хозяева балуют их, специально покупают им рыбу.

    читательница «Фонтанки» Надежда

    «Прилетают три: Машка, Мишка и Марта, всех различаем. Машка самая смелая, стучит в окно и кричит, пока не откроем. Целая история. Продолжается уже два года», — рассказывает наша читательница.

    По словам зоолога Павла Глазкова, на фото — молодая серебристая чайка, ей третий год. В следующем году она станет белоснежной с серо-голубыми крыльями и сможет продолжить род. Такие чайки считаются символом Петербурга.

    Вполне возможно, птица появилась на свет на территории города, а может быть, даже в этом самом доме. Несколько десятков лет назад серебристые чайки пролетали наши края транзитом и зимовали в Западной Европе. А сейчас, с расширением кормовой базы за счет полигонов с отходами, начали гнездиться в Петербурге, на плоских крышах домов. Они ночуют стаями на воде (часто на Неве), а по утрам улетают кормиться, как правило, на свалки. Одна особь съедает 200–300 граммов в день. Таким образом они освобождают помойки от пищевых отходов, составляя активную конкуренцию крысам.

    Всего в Петербурге около 10 видов чаек, поскольку это приморский город.

    Фото: читательница «Фонтанки» Надежда
    Фото: читательница «Фонтанки» Надежда
    Фото: читательница «Фонтанки» Надежда

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