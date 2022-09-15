«Зовём Машка, как такую не кормить?» Петербурженка подружилась с тремя чайками

Петербурженка Надежда и её родные уже два года дружат с тремя чайками. Птицы прилетают к ним на окно, чтобы полакомится рыбкой, послушать разговоры и полюбоваться цветами.

Квартира у Надежды двусторонняя, на 19-м этаже дома на улице Кораблестроителей. Птицы стучатся всегда со стороны города, а не с залива, почти ежедневно, и рано утром, и днём. Хозяева балуют их, специально покупают им рыбу.

«Прилетают три: Машка, Мишка и Марта, всех различаем. Машка самая смелая, стучит в окно и кричит, пока не откроем. Целая история. Продолжается уже два года», — рассказывает наша читательница.



По словам зоолога Павла Глазкова, на фото — молодая серебристая чайка, ей третий год. В следующем году она станет белоснежной с серо-голубыми крыльями и сможет продолжить род. Такие чайки считаются символом Петербурга.



Вполне возможно, птица появилась на свет на территории города, а может быть, даже в этом самом доме. Несколько десятков лет назад серебристые чайки пролетали наши края транзитом и зимовали в Западной Европе. А сейчас, с расширением кормовой базы за счет полигонов с отходами, начали гнездиться в Петербурге, на плоских крышах домов. Они ночуют стаями на воде (часто на Неве), а по утрам улетают кормиться, как правило, на свалки. Одна особь съедает 200–300 граммов в день. Таким образом они освобождают помойки от пищевых отходов, составляя активную конкуренцию крысам.

