Петербургского актера Дрейдена похоронят накануне Дня России

Захоронение праха петербургского актера Сергея Дрейдена состоится 11 июня в 12:00 на Шуваловском кладбище, рассказал «Фонтанке» его старший сын Касьян Дрейден.
«Могила расположена на Пушкинской дорожке, рядом с центральным входом в Спасо-Парголовский храм», — уточнил он.
Сергей Дрейден скончался 8 мая в возрасте 81 года. Похороны задержались, поскольку привезти тело в Россию оказалось не так-то просто. Родственники столкнулись с тем, что случай признали нестраховым. Проблема решалась при участии российских дипломатов, на родину тело актера было ввезено только 1 июня.