«Будут всплывать бывшие»: ретроградный Меркурий с Венерой и Черная Луна обещают напряженное и противоречивое лето

Ретроградность — лишь иллюзия, однако порой вносит сумятицу в нашу жизнь Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Наступило долгожданное лето — пора отпусков, теплых вечеров и звездных ночей. О том, что оно в этом году будет особенным, предупреждают не только синоптики, но и астрологи. Лето-2023 ознаменуется повышенной ретроградностью планет, и Меркурию в этом составит компанию Венера. К тому же Черная Луна, или Лилит, будет оказывать свое неблагоприятное воздействие. И такая тенденция, предупреждают астрологи, сохранится до середины осени.



Предупрежден — значит вооружен. Поэтому узнали у специалистов «небесной канцелярии», как подготовиться к чехарде планет и настроений и что делать, чтобы пережить этот период с минимальным дискомфортом.

Сложности могут начаться уже с 6 июня , предостерегает нас астролог Олеся Ракунова. В этот день Венера перемещается в знак Льва.

— Это не стоило бы нашего внимания, потому как Венера движется довольно быстро, и при обычных обстоятельствах меньше чем через месяц она оказалась бы в Деве. Если бы не ее ретроградность, из-за которой Венера во Льве будет находиться больше четырех месяцев — до 9 октября , — рассказывает астролог. — Это тоже ничего, для Венеры знак Льва вполне комфортный, ну повоображали бы мы чуть больше обычного. Но в этом же знаке до 3 октября будет находиться Черная Луна, или, как ее еще называют, Лилит.



Считается, что эта планета, попадая в какой-либо из знаков зодиака, искажает его энергию и провоцирует людей на неблагоразумные поступки. Астролог подчеркивает, что Лилит во Льве и рядом с Венерой — это испытание славой, особенно для тех людей, у которых в этом знаке есть планеты в гороскопе.

— Больше всех «прилетит» Львам, — добавляет астролог. — Важно в этот момент держать самооценку и свое поведение под контролем. Могут появиться «качели»: от «я — царь горы» до «я — никто и звать никак». И наша задача — «не качаться» на них.



Ретроградная парочка Этим летом снова придется вспомнить о ретроградном Меркурии, которого принято считать «виновником» всех бед. Но к нему присоединяется еще одна ретропланета — Венера. Обычно она бывает в этом статусе примерно раз в полтора года, тогда как Меркурий ретроградит несколько раз в год.



Венера будет находиться в ретродвижении с 23 июля по 4 сентября , а Меркурий — с 23 августа до 15 сентября .

При ретроградной Венере астрологи рекомендуют по возможности избегать крупных покупок, пластических операций и нанесения тату, а также создания бизнеса, связанного с красотой/одеждой/украшениями/ароматами, вступления в брак и кардинальной смены имиджа / гардероба / цвета волос.



Астрологи говорят, что лучше в этот период позабыть про прокрастинацию и заняться делами, которые вы давно откладывали. Хорошо при ретроградной Венере провести:

«разбор полетов» прошлых отношений (кстати, довольно часто при таком положении Венеры «всплывают бывшие»);

вернуться в физическую форму, которая когда-то была и нравилась;

перебрать гардероб и расхламить квартиру;

вернуть по максимуму долги/займы/кредиты;

отправить в магазины покупки, которые не подошли.

С 23 августа до 15 сентября к ретроградной «подружке» Венере присоединится наш с вами «любимчик» — ретро-Меркурий. Он трижды в году несколько недель напоминает о том, что не стоит покупать авто / телефоны / бытовую технику, начинать обучение, стартовать с онлайн-проектами, создавать сайты, оформлять важные документы/визы.



— Одна радость — Меркурий будет в Деве. Это его сильное положение, поэтому есть шанс пройти период более благоприятно, чем обычно, — подчеркивает Олеся Ракунова. Астролог напоминает, что ретроградность — это иллюзия, все планеты движутся только вперед по своим орбитам, но из-за нее мы испытываем некоторые затруднения.

Техника безопасности в ретропериоде Можно ли пережить ретроградный период без вреда для себя или нужно спрятаться в бункер и минимизировать любую активность? Спросили совета у знающих людей.



— Постарайтесь завершить дела, начатые до ретропериода. Во время ретроградного Меркурия можно продавать вещи, даже технику, заниматься самопознанием, проходить обучение. Если видите, что ваша задача тормозится, то подумайте, как решить ее другим или нестандартным образом, — советует астролог Ксения Устинова.



Астролог Марина Шумкина также рассказывает, на что нужно обратить внимание представителям всех знаков зодиака этим летом:



— Летом 2023 года включится ретроградность нескольких планет, шлейф ее перейдет и на осень. А именно ретроградный Сатурн в знаке Рыбы с 14 июня по 8 ноября — это пересмотр наших жизненных программ и психологических установок, особенно связанных со страхами. Ретроградная Венера в знаке Льва с 21 июля по 6 сентября поставит перед необходимостью пересмотреть баланс своих интересов и интересов партнеров в личных отношениях. Ретроградный Меркурий в знаке Девы с 23 августа по 16 сентября 2023-го подсветит темы, связанные со здоровьем, к которым нужно вернуться, даже если мы делаем вид, что всё хорошо.