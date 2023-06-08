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    В Петербурге арестовали предполагаемого виновника ДТП на Выборгском шоссе, после которого погиб ребенок

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    Выборгский райсуд Петербурга арестовал мужчину, подозреваемого в нарушении ПДД, из-за которого погиб ребенок. Он проведет под стражей два месяца, сообщает 8 июня объединенная пресс-служба судов города.

    Мужчину подозревают в совершении преступления по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Ранее он сам явился в полицию, пока у него дома шел обыск.

    ВАЗ-2115 сбил 10-летнего мальчика поздно вечером 6 июня у дома 11 по Выборгскому шоссе. По предварительным данным, ребенок переходил дорогу по «зебре» на зеленый свет. Сообщалось также, что он был с няней. Автомобиль скрылся с места ДТП, пострадавший скончался в больнице.

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