В Петербурге арестовали предполагаемого виновника ДТП на Выборгском шоссе, после которого погиб ребенок

Выборгский райсуд Петербурга арестовал мужчину, подозреваемого в нарушении ПДД, из-за которого погиб ребенок. Он проведет под стражей два месяца, сообщает 8 июня объединенная пресс-служба судов города.



Мужчину подозревают в совершении преступления по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Ранее он сам явился в полицию, пока у него дома шел обыск.

ВАЗ-2115 сбил 10-летнего мальчика поздно вечером 6 июня у дома 11 по Выборгскому шоссе. По предварительным данным, ребенок переходил дорогу по «зебре» на зеленый свет. Сообщалось также, что он был с няней. Автомобиль скрылся с места ДТП, пострадавший скончался в больнице.