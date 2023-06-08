Дочь подозреваемого в подрыве ЛЭП выпустили из спецприемника в Петербурге. Она уже выехала из страны

20-летняя Екатерина Кищак вышла на свободу после ареста за мелкое хулиганство. Об этом «Фонтанке» сообщил адвокат Виталий Черкасов 8 июня.



Девушка покинула территорию РФ. В несвободе в общей сложности она провела 30 дней. Также отпущен и друг Кищак. Обоих задержали на погранпереходе «Верхний Ларс» 4 мая.



В отношении Кищак и её друга дважды были составлены протоколы за мелкое хулиганство. Второй раз девушку арестовывал на 15 суток Смольнинский суд Петербурга. В постановлении суда говорилось, что она нецензурно выражалась и агрессивно себя вела у 76-го отдела полиции на Мытнинской улице. Вину в суде Кищак признала.

