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    Дочь подозреваемого в подрыве ЛЭП выпустили из спецприемника в Петербурге. Она уже выехала из страны

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    20-летняя Екатерина Кищак вышла на свободу после ареста за мелкое хулиганство. Об этом «Фонтанке» сообщил адвокат Виталий Черкасов 8 июня.

    Девушка покинула территорию РФ. В несвободе в общей сложности она провела 30 дней. Также отпущен и друг Кищак. Обоих задержали на погранпереходе «Верхний Ларс» 4 мая.

    В отношении Кищак и её друга дважды были составлены протоколы за мелкое хулиганство. Второй раз девушку арестовывал на 15 суток Смольнинский суд Петербурга. В постановлении суда говорилось, что она нецензурно выражалась и агрессивно себя вела у 76-го отдела полиции на Мытнинской улице. Вину в суде Кищак признала.

    Сестра Екатерины Кищак Анна Петришина обратилась к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. К письму она приложила переписку Екатерины, где она сообщает, что силовики интересуются её отцом, который, по версии ФСБ, входил в группировку диверсантов, причастных к подрыву ЛЭП под Гатчиной.

    В первых числах мая в Ленинградской области шесть взрывных устройств нашли на опорах ЛЭП под Гатчиной, а в Сусанинском поселении опору ЛЭП взорвали. Накануне 9 Мая диверсанты взорвали и заминировали четыре ЛЭП Ленинградской АЭС, самодельную взрывчатку тогда же нашли под семью опорами ЛЭП Калининской АЭС в Тверской области. 25 мая ФСБ сообщила о задержании членов украинской диверсионной группы, планировавшей подрыв более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций. В её состав входил и Юрий Кищак, но он успел скрыться. Его коллеги, двое граждан Украины, дали признательные показания.

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    Гость08 Июн 2023 в 16:34
    Скатертью дорога
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