В Петербурге за хулиганство арестована дочь подозреваемого в подрыве ЛЭП

Фото: Предоставлено Виталием Черкасовым Поделиться Поделиться





20-летняя Екатерина Кищак, отца которой, по версии ФСБ, завербовали для подрыва ЛЭП под Гатчиной, арестована в Петербурге. Девушка содержится в спецприемнике на Захарьевской улице, рассказал «Фонтанке» ее адвокат Виталий Черкасов.



В Объединённой пресс-службе судов подтвердили эту информацию 5 июня. Там уточнили, что Смольнинский суд вынес решение об аресте Кищак на 15 суток 24 мая. Ее признали виновной по административной статье о мелком хулиганстве. Примечательно, что это уже второй подряд ее арест и свою вину в повторном хулиганстве на суде в Петербурге она не отрицала.



Как указано в постановлении суда, Кищак была задержана днём 23 мая у третьего дома на Мытнинской улице. По этому адресу находится 76-й отдел полиции. Кищак нецензурно выражалась, а также пыталась ударить женщину. Кроме того, она оказывала сопротивление двум сотрудникам полиции, вела себя агрессивно, выражалась ненормативной лексикой, а значит, «совершила мелкое хулиганство, нарушила общественный порядок», говорится в решении суда. Девушку забрали в 76-й отдел, где в отношении нее был составлен административный протокол.



Екатерина Кищак родилась в Киеве, жила в Крыму, где училась в колледже. Её отца Юрия Кищака ФСБ считает причастным к подрыву ЛЭП в Ленобласти. Имя мужчины упоминалось в сюжетах федеральных каналов, где говорилось, что его завербовали и обучили взрывному делу. Диверсант, по данным ведомства, успел покинуть Россию и находится в Бельгии.



Адвокат Виталий Черкасов на своей странице в соцсети выложил заявление сестры Екатерины Кищак Анны Петришиной на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова. В нём указано, что впервые Екатерину вместе с другом задержали далеко от Петербурга, на погранпереходе «Верхний Ларс» 4 мая. В это время она была на связи с отцом и перестала отвечать на его сообщения. Позже она сообщила, что её вместе с другом арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. По её словам, силовики задавали ей вопросы о том, сможет ли её отец вернуться в Россию. С тех пор связи с ней не было.



А 24 мая Екатерина прислала последнее сообщение: «Меня привезли в Санкт-Петербург арестовывать по его уголовному делу».



Елена Ваганова, «Фонтанка.ру» В первых числах мая в Ленинградской области шесть взрывных устройств нашли на опорах ЛЭП под Гатчиной, а в Сусанинском поселении опору ЛЭП взорвали. Накануне 9 Мая диверсанты взорвали https://www.fontanka.ru/2023/05/02/72268052/ и заминировали четыре ЛЭП Ленинградской АЭС, самодельную взрывчатку тогда же нашли под семью опорами ЛЭП Калининской АЭС в Тверской области. 25 мая ФСБ сообщила о задержании членов украинской диверсионной группы, планировавшей подрыв более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций. В её состав входил и Юрий Кищак, но он успел скрыться. Его коллеги, двое граждан Украины, дали признательные показания.