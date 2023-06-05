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    В Петербурге за хулиганство арестована дочь подозреваемого в подрыве ЛЭП

    12 комментариев
    Фото: Предоставлено Виталием Черкасовым
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    20-летняя Екатерина Кищак, отца которой, по версии ФСБ, завербовали для подрыва ЛЭП под Гатчиной, арестована в Петербурге. Девушка содержится в спецприемнике на Захарьевской улице, рассказал «Фонтанке» ее адвокат Виталий Черкасов.

    В Объединённой пресс-службе судов подтвердили эту информацию 5 июня. Там уточнили, что Смольнинский суд вынес решение об аресте Кищак на 15 суток 24 мая. Ее признали виновной по административной статье о мелком хулиганстве. Примечательно, что это уже второй подряд ее арест и свою вину в повторном хулиганстве на суде в Петербурге она не отрицала.

    Как указано в постановлении суда, Кищак была задержана днём 23 мая у третьего дома на Мытнинской улице. По этому адресу находится 76-й отдел полиции. Кищак нецензурно выражалась, а также пыталась ударить женщину. Кроме того, она оказывала сопротивление двум сотрудникам полиции, вела себя агрессивно, выражалась ненормативной лексикой, а значит, «совершила мелкое хулиганство, нарушила общественный порядок», говорится в решении суда. Девушку забрали в 76-й отдел, где в отношении нее был составлен административный протокол.

    Екатерина Кищак родилась в Киеве, жила в Крыму, где училась в колледже. Её отца Юрия Кищака ФСБ считает причастным к подрыву ЛЭП в Ленобласти. Имя мужчины упоминалось в сюжетах федеральных каналов, где говорилось, что его завербовали и обучили взрывному делу. Диверсант, по данным ведомства, успел покинуть Россию и находится в Бельгии.

    Адвокат Виталий Черкасов на своей странице в соцсети выложил заявление сестры Екатерины Кищак Анны Петришиной на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова. В нём указано, что впервые Екатерину вместе с другом задержали далеко от Петербурга, на погранпереходе «Верхний Ларс» 4 мая. В это время она была на связи с отцом и перестала отвечать на его сообщения. Позже она сообщила, что её вместе с другом арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. По её словам, силовики задавали ей вопросы о том, сможет ли её отец вернуться в Россию. С тех пор связи с ней не было.

    А 24 мая Екатерина прислала последнее сообщение: «Меня привезли в Санкт-Петербург арестовывать по его уголовному делу».

    Елена Ваганова, «Фонтанка.ру»

    В первых числах мая в Ленинградской области шесть взрывных устройств нашли на опорах ЛЭП под Гатчиной, а в Сусанинском поселении опору ЛЭП взорвали. Накануне 9 Мая диверсанты взорвали https://www.fontanka.ru/2023/05/02/72268052/ и заминировали четыре ЛЭП Ленинградской АЭС, самодельную взрывчатку тогда же нашли под семью опорами ЛЭП Калининской АЭС в Тверской области. 25 мая ФСБ сообщила о задержании членов украинской диверсионной группы, планировавшей подрыв более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций. В её состав входил и Юрий Кищак, но он успел скрыться. Его коллеги, двое граждан Украины, дали признательные показания.

    Фото: Предоставлено Виталием Черкасовым

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    Комментарии 12

    Гость05 Июн 2023 в 19:23
    А чего прямиком не поехали в Бельгию, а "мы к вам заехали на час - привет. бон жюр, хелло! А ну скорей любите нас! Вам крупно повезло! Ну-ка все вместе уши развесьте! Лучше по-хорошему хопайте в ладоши нам!" ©, а?!
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 19:16
    Там с датами журналисты не промахнулись?!
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 19:01
    Папку фактически обвинили средства массовой информации....
    +2−0
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