В Госдуме заявили, что необходимости в мобилизации нет: новости СВО за 8 июня

Частичная мобилизация в России проходила с сентября по октябрь прошлого года Фото: Вадим Рейман / 72.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 8 июня.



В Госдуме заявили, что не видят необходимости в мобилизации Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире «Соловьёв Live» высказался о том, стоит ли ожидать мобилизацию в настоящее время. По его словам, необходимость в этом отсутствует: — На сегодня необходимости в мобилизации нет. [Заместитель председателя Совета безопасности РФ] Дмитрий Анатольевич Медведев, буквально на днях выступая, назвал цифру — у нас 137 тысяч военнослужащих, которых приняли на контракт за последнее время. И, по моим данным, этот поток постоянный и неостановимый, — сказал Картаполов.

Также глава комитета Госдумы по обороне затронул тему различия повесток и СМС-оповещений о них — он объяснил, что это разные вещи. — О формировании повестки может быть проведено оповещение с помощью СМС. У нас повестки будут формироваться в том числе электронным способом, с опорой на единый реестр военнообязанных. И прежде чем эта повестка в электронном виде появится у вас в вашем личном кабинете на сайте «Госуслуги» либо прежде чем ее работник комиссариата принесет по месту работы или домой, вам придет эсэмэска, — отметил Картаполов.

По словам депутата, никого не будут вызывать в военкоматы эсэмэсками, но их форма будет выработана в будущем. Власти Новой Каховки рассказали, сколько человек погибли после разрушения плотины ГЭС Глава городской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев рассказал о том, сколько человек пострадало из-за подтоплений после разрушения плотины Каховской ГЭС. По его словам, погибли 5 человек, 41 человек пострадал.

— Сегодня сообщили, что из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули. Сейчас занимаемся эвакуацией двух оставшихся, — сказал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.



Также мэр города сообщил о том, что уровень воды в Новой Каховке после затопления снизился примерно на 1,2 метра. МЧС РФ за сутки эвакуировало больше 300 человек, в том числе 70 детей, с подтопленных территорий Херсонской области. По словам главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, пик наводнения смещается от города Алешки к Голой Пристани, самая сложная ситуация сложилась в прибрежных селах и городских кварталах этих территорий.

— Во многие места сейчас не добраться даже на спецтехнике — только на лодках. Спасатели работают безостановочно, но людей, кому нужна помощь, очень много. Расстояния между населенными пунктами большие, — рассказал он, добавив, что скорость течения Днепра увеличилась в 10 раз.



Позднее президент Владимир Путин обсудил с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо ситуацию в регионе. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Сальдо доложил Путину о ситуации после диверсии на Каховской ГЭС. Путин поручил провести анализ всего комплекса дополнительных потребностей, которые возникают у региона в связи с последствиями диверсии и вызванным наводнением. Шойгу рассказал о попытке контрнаступления ВСУ Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Вооруженные силы (ВС) РФ на запорожском направлении силами до 1,5 тысячи человек, противник был остановлен.



— Сегодня в 01:30 ночи на запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны, — сказал министр.



По словам Шойгу, противника своевременно обнаружила разведка, по нему нанесла превентивный удар артиллерия, авиация и противотанковые средства, отбросив в результате на всех четырех направлениях. — В результате двухчасового боя противник потерял 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек личного состава, — заявил министр.

Семьям погибших в СВО добровольцев выдадут удостоверения, подтверждающие их статус Правительство РФ утвердило постановление о выдаче семьям погибших добровольцев — участников специальной военной операции (СВО) удостоверений, подтверждающих их статус. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

— Семьи добровольцев, погибших при выполнении задач специальной военной операции, смогут получать удостоверения единого образца, подтверждающие их статус и право на полагающиеся по закону льготы и выплаты, — говорится в сообщении.



Выдавать документ будут военкоматы регионов РФ по месту постановки добровольца на воинский учет или по месту жительства, для этого родственнику надо будет подать заявление, отметили в кабмине. Речь идет о родственниках погибших участников добровольческих формирований, созданных по решению органов власти для содействия вооруженным силам в ходе специальной военной операции с 24 февраля 2022 года. Как напомнили в правительстве, на них распространяются права, льготы и меры социальной поддержки, предусмотренные законом о ветеранах, включая ежемесячные выплаты, компенсации и пенсии по потере кормильца. Иностранцы, подписавшие контракт во время СВО, смогут получить ВНЖ без разрешения на временное проживание Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил поправку, по которой иностранцы, заключившие в период спецоперации контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или воинских формированиях, а также члены их семей смогут получить вид на жительство (ВНЖ) без разрешения на временное проживание.



Соответствующая поправка опубликована в числе одобренных ко второму чтению законопроекта о бессрочном ВНЖ для высококвалифицированных специалистов. В нем предлагается предоставить право оформления бессрочного ВНЖ таким специалистам и членам их семей. Важное условие — специалист должен работать в России и иметь ВНЖ не менее двух лет.

Также поправка расширяет перечень лиц, которым можно выдать ВНЖ без разрешения на временное проживание.

— Дополнить подпунктом 20 следующего содержания: иностранному гражданину, заключившему в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях на срок один год (далее — военнослужащий), членам его семьи, в том числе в случае гибели (смерти) военнослужащего, — указано в поправке.

Уточняется, что членами семьи военнослужащего признаются его супруг (супруга), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родители (в том числе приемные).