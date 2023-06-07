Присяжные признали фигуранта дела об убийстве семьи и нападении на отдел полиции в Воронежской области виновным

Коллегия присяжных заседателей признала Виктора Мирского виновным в расстреле семьи из трех человек и нападении на отдел полиции в Воронежской области. Об этом 7 июня сообщает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры региона.



Мирского обвиняют по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные хранение, перевозка или ношение взрывных устройств), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем взрыва или иным общеопасным способом). Присяжные признали его виновным по всем эпизодам и не заслуживающим снисхождения.