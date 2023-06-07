    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, зап

    765мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd81.46eur87.17

    Присяжные признали фигуранта дела об убийстве семьи и нападении на отдел полиции в Воронежской области виновным

    416
    обсудить

    Коллегия присяжных заседателей признала Виктора Мирского виновным в расстреле семьи из трех человек и нападении на отдел полиции в Воронежской области. Об этом 7 июня сообщает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры региона.

    Мирского обвиняют по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные хранение, перевозка или ношение взрывных устройств), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем взрыва или иным общеопасным способом). Присяжные признали его виновным по всем эпизодам и не заслуживающим снисхождения.

    Следствие полагает, что в сентябре 2021-го Мирский расстрелял семью из трех человек, включая ребенка, из-за бытового конфликта. Затем он якобы взорвал вход в отдел полиции в городе Лиски и закинул туда гранату, а также стрелял. Двое полицейских были ранены. Ущерб в отделе полиции следствие оценило в 260 тысяч рублей.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    УбийцаПриговорВиктор Мирский
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close