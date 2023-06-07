Ещё пятеро задержаны по делу о массовой драке на Приморском шоссе. В СИЗО едет один

В Приморском суде Петербурга второй день разбираются с рабочими, задержанными после массовой драки в очереди за едой. Из пятерых фигурантов, доставленных 7 июля, в изоляторе осядет один.



Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, следствие запросило ареста ещё для пятерых подозреваемых в уголовном хулиганстве. Суд удовлетворил одно ходатайство и до 4 августа отправил в следственный изолятор Уулу Замирбека.

Хасиев, Аширалиев, Жакыпжан и Нармырзаев нашли поддержку в лице прокурора. Он настаивал, что причастность к драке не подтверждена доказательствами. В аресте четвёрки отказано.