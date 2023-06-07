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    Живущая в Петербурге тюленька снова показала себя. Сегодня она грелась у «Морского порта»

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    Петербургская тюленька, живущая в центре города, снова обнаружилась в среду, 7 июня. Ее заметили в «Морском порту Санкт-Петербурга», рассказали в Фонде друзей Балтийской нерпы.

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    «Сегодня она вылезла отдохнуть в Морском порту Санкт-Петербурга. Тюленька приспособилась к городской жизни, подросла, выглядит неплохо и имеет свободный доступ к морю. Нам такие новости очень нравятся», — рассказали в организации.

    Спасение тюленей 699–23–99

    Месяц назад ее видели около ледокола «Красин» в Неве и в Фонтанке у памятника Чижику-Пыжику. Она охотилась и ела рыбу внушительных размеров.

    Напомним, если вы заметите нерп или тюленей, трогать их не стоит и вообще не следует предпринимать никаких действий. Нужно сообщить о животном в Фонд друзей балтийской нерпы по телефону +7 812 699–23–99 или в группу ВК «Спасение тюленей 699–23–99», можно позвонить и в мобильную экологическую дежурную службу комитета по природопользованию Петербурга по круглосуточному телефону +7 812 417–59–36.

    Фото: Спасение тюленей 699–23–99

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    НерпыТюлениСанкт-ПетербургФонд друзей балтийской нерпы
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