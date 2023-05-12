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    В самом центре Петербурга живет серая тюленька. Посмотрите, как она питается рыбой внушительных размеров

    2004
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    В центре Петербурга живет молодая и здоровая серая тюленька. Об этом 12 мая рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы во «ВКонтакте».

    «По её внешнему виду, поведению и размерам добычи можно заключить, что дела у серой охотницы идут хорошо и беспокоиться нам всем не о чем», — рассказали в организации.

    Спасение тюленей 699–23–99

    Вчера тюленька охотилась около ледокола «Красин» в Неве. А в пятницу, 12 мая, ее заметили очевидцы в Фонтанке около памятника Чижику-Пыжику. Судя по кадрам появившихся видео, жительнице вод центра города удалось поймать рыбу внушительных размеров.

    В последние дни нерп часто встречают в Петербурге и окрестностях. Есть и первые пациенты в центре помощи морским млекопитающим в Репино.

    Напомним, если вы заметите нерп или тюленей, трогать их не стоит и вообще не следует предпринимать никаких действий. Нужно сообщить о животном в Фонд друзей балтийской нерпы по телефону +7 812 699–23–99 или в группу ВК «Спасение тюленей 699–23–99», можно позвонить и в мобильную экологическую дежурную службу комитета по природопользованию Петербурга по круглосуточному телефону +7 812 417–59–36.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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