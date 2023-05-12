В самом центре Петербурга живет серая тюленька. Посмотрите, как она питается рыбой внушительных размеров

В центре Петербурга живет молодая и здоровая серая тюленька. Об этом 12 мая рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы во «ВКонтакте».
«По её внешнему виду, поведению и размерам добычи можно заключить, что дела у серой охотницы идут хорошо и беспокоиться нам всем не о чем», — рассказали в организации.
Вчера тюленька охотилась около ледокола «Красин» в Неве. А в пятницу, 12 мая, ее заметили очевидцы в Фонтанке около памятника Чижику-Пыжику. Судя по кадрам появившихся видео, жительнице вод центра города удалось поймать рыбу внушительных размеров.
В последние дни нерп часто встречают в Петербурге и окрестностях. Есть и первые пациенты в центре помощи морским млекопитающим в Репино.