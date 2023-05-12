В самом центре Петербурга живет серая тюленька. Посмотрите, как она питается рыбой внушительных размеров

В центре Петербурга живет молодая и здоровая серая тюленька. Об этом 12 мая рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы во «ВКонтакте».



«По её внешнему виду, поведению и размерам добычи можно заключить, что дела у серой охотницы идут хорошо и беспокоиться нам всем не о чем», — рассказали в организации.