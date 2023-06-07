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    В Петербурге утверждают курортный сбор. Чиновники уверены: туристов не станет меньше

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    Депутаты Законодательного собрания Петербурга утвердили в среду, 7 июня, в первом чтении законопроект о курортном сборе. Его введут с апреля 2024 года.

    Власти Петербурга изначально планировали ввести курортный сбор с 1 августа 2023 года и взимать с гостей города по 100 рублей за сутки проживания. Сроки скорректированы по просьбе бизнеса — отсрочка позволит принять все необходимые подзаконные акты и протестировать информационную систему.

    Участникам спецоперации, говорится в законопроекте, предложат скидку.

    Как заявили чиновники на заседании городского парламента, курортный сбор принесёт Петербургу только за 9 месяцев 310 млн рублей. По мнению представителей Смольного, Петербург пользуется спросом у туристов и меньше гостей города от этого не станет. Если же так произойдёт, то власти готовы ввести более щадящую систему оплаты сбора.

    За документ проголосовали 42 депутата. Трое были против.

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