В Петербурге утверждают курортный сбор. Чиновники уверены: туристов не станет меньше

Депутаты Законодательного собрания Петербурга утвердили в среду, 7 июня, в первом чтении законопроект о курортном сборе. Его введут с апреля 2024 года.

Власти Петербурга изначально планировали ввести курортный сбор с 1 августа 2023 года и взимать с гостей города по 100 рублей за сутки проживания. Сроки скорректированы по просьбе бизнеса — отсрочка позволит принять все необходимые подзаконные акты и протестировать информационную систему.

Участникам спецоперации, говорится в законопроекте, предложат скидку.