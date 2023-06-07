В Петербурге утверждают курортный сбор. Чиновники уверены: туристов не станет меньше

Депутаты Законодательного собрания Петербурга утвердили в среду, 7 июня, в первом чтении законопроект о курортном сборе. Его введут с апреля 2024 года.
Власти Петербурга изначально планировали ввести курортный сбор с 1 августа 2023 года и взимать с гостей города по 100 рублей за сутки проживания. Сроки скорректированы по просьбе бизнеса — отсрочка позволит принять все необходимые подзаконные акты и протестировать информационную систему.
Участникам спецоперации, говорится в законопроекте, предложат скидку.
Как заявили чиновники на заседании городского парламента, курортный сбор принесёт Петербургу только за
За документ проголосовали 42 депутата. Трое были против.