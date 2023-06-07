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    Доходы Петербурга за пять месяцев упали на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года

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    Доходы бюджета Петербурга за январь-май 2023 года составили 473 млрд рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Алексей Корабельников 7 июня. Поступления в городскую казну оказались на 12% ниже, чем за аналогичный период прошлого года (538,69 млрд).

    Налог на прибыль организаций принес городу почти половину всех доходов - 204,39 млрд рублей рублей, что на 26,5% меньше, чем годом ранее (277,9 млрд)

    Поступления НДФЛ составили 132,78 млрд рублей, что на 7,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (143,86 млрд рублей). Ранее комфин комментировал, что причиной снижения дохода является изменение налогового законодательства, из-за которого в казну Петербурга поступает меньше денег от бывших консолидированных групп налогоплательщиков, а также переход на Единый налоговый платеж, который сдвинул даты уплаты налогов.

    При этом власти города фиксируют рост поступлений по акцизам (4,3%), налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (+9,4%), налогу на профессиональный доход (+45,3%), налогу на имущество организаций (+14,0%), транспортному налогу (+3,2%), земельному налогу (+26,9%).

    Расходы бюджета составили 364 млрд рублей, что на 27,6% больше, чем год назад (285,3 млрд рублей)

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