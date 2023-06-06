Тсс, парень, карета не интересует? Где теперь экипажи с Дворцовой

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Кареты на Дворцовую площадь не пускают уже полгода после инцидента на новогодних праздниках. Не помогла даже передача дела выпившего Д’Артаньяна в суд. Работающие на улицах экипажи можно пересчитать по пальцам одной руки, а встречаются они в непривычных местах.



Воскресенье, Александровский парк, по дорожкам гуляют сотни петербуржцев и туристов. У входа в Ленинградский зоопарк их поджидает карета. Дети под впечатлением от зверушек тут же ультимативно требуют у родителей продолжения банкета — прокатиться на лошадке.



На противоположной стороне Невы, у Исаакиевского собора, карет дежурит сразу несколько. Цена — 4 тысячи за маршрут по центру в 35–40 минут. Или 1,5 тысячи за круг почета вокруг Исаакия. Еще одна площадка — у Спаса на Крови. Там тоже разгоряченная парадными видами города публика открывает кошельки.



По словам Александра Ивахнова, создателя компании «ВАЛКиТ», после закрытия Дворцовой места для безопасных остановок огромных экипажей нашлись. Но с прошлым никакого сравнения — работающие на улицах кареты можно пересчитать по пальцам одной руки, а в допандемийные жирные годы их были десятки. На фоне заграницы это и вовсе ничего.

«У нас раньше пять карет работало, а теперь две. У конкурентов — еще две. Получается — четыре кареты сейчас на весь город. В 2019 году их было с десяток. А в 2009 году — 25 штук. О чем тут разговор? В Вене, например, 300 карет сейчас работает, в египетском Луксоре вообще 400», — говорит Ивахнов.



Можно было бы биться за возвращение на популярную Дворцовую, ибо все разрешения от города, по словам директора, у карет есть.

«Запрет нельзя ввести больше чем на 14 дней — по закону. Там стоит знак 3.1. Въезд запрещен, но он не распространяется на маршрутные транспортные средства. Разрешение у нас от города есть, нам согласован маршрут с заездом и остановками на Дворцовой площади. И еще в 2014 году Верховный суд установил, что мы можем заезжать и являемся маршрутным транспортным средством в данной ситуации», — рассказал владелец «ВАЛКиТ».



Но бороться сейчас нет никакой возможности — времена изменились, считает директор.



«Если бы это было четыре года назад, мы бы обратились в горсуд, в прокуратуру, нашли бы защиту, и закон восторжествовал. Но ситуация поменялась кардинально. Непонятно даже, кто принял решение», — отметил Ивахнов.

Кроме того, по словам руководителя компании, и сама Дворцовая потеряла свою привлекательность. «То понос, то золотуха»: забег переходит в парад и книжный салон с концертом. Всё время закрыто.

За полгода без Дворцовой в «ВАЛКиТе» прошли сокращения. Людей стало меньше, а лошадей пока столько же. Выживать помогают фильмы. Киноиндустрия ожила после пандемии, и в Петербурге идут сплошные съемки, и все ресурсы компания перенаправила туда.



«У нас сейчас основная специфика — это кино. В пандемию было очень плохо, а сейчас в порядка 10 проектах мы снимаемся одновременно. Видимо, деньги кто-то дал на съемки исторического кино», — отметил директор. Поэтому чаще лошадей и кареты с Дворцовой теперь можно увидеть в кино.

Но и за делом наездника, благодаря которому для карет закрылась площадь, Ивахнов тоже следит. На днях прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение и отправила дело в суд. 39-летнего механика Романа Максимова обвиняют по статье 267.1 УК РФ — «Совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств».



Как писала «Фонтанка», Максимов 2 января запрыгнул на запряжённую в карету лошадь и пустился вскачь, подгоняя животное ударами по бокам и криком «вперёд!» прямо в толпу людей. В результате — четверо пострадавших с различными травмами, двое из которых дети.



После передачи дела в суд площадь для карет так и не открыли. Хотя в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти зимой называли запрет нахождения гужевого транспорта на Дворцовой временным, «в целях обеспечения безопасности граждан». И обещали, что он будет действовать до «выяснения и устранения причин, приведших к противоправным последствиям». Сейчас отвечают кратко: «Пока без изменений».



Теперь Ивахнов намерен стать потерпевшей стороной в суде над наездником, который лишил его возможности работать на Дворцовой площади — карету, по сути, угнали и нанесли ущерб бизнесу. И он намерен писать заявление, сообщил Александр «Фонтанке».



Но даже если завтра площадь откроется и отношение города к каретам изменится, то, по его мнению, быстро восстановиться отрасль не сможет. Найти кучеров с опытом и большое число лошадей, приученных работать на улицах, быстро не получится.

Где ночуют кареты и лошади с Дворцовой и почему шальной всадник сумел направить карету прямо в толпу — читайте в материале «Фонтанки».

Илья Казаков, «Фонтанка»

