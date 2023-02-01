Дворцовую площадь закрыл для карет пьяный Д’Артаньян

Кареты больше не пускают на Дворцовую площадь после инцидента с пьяным всадником, который направил карету на толпу, рассказал «Фонтанке» директор компании «ВАЛКиТ» Александр Ивахнов.
«После 2 января нам не дают работать. Как говорил Ленин: «Формально по закону, а по сути — издевательство». У нас есть маршрут, который разработан по поручению губернатора Санкт-Петербурга в рамках распоряжения
По словам директора, даже на легковой машине с трудом можно найти место для парковки в центре города, а на карете, длина которой 6–8 метров, это и вовсе нереально.
Как писала «Фонтанка», 2 января 39-летний механик Роман Максимов запрыгнул на запряжённую в карету лошадь и пустился вскачь, подгоняя животное ударами по бокам и криком «Вперёд!» Лошади понесли прямо в толпу людей, случившееся зафиксировали камеры наблюдения. Согласно материалам, под копыта и колеса попали в том числе двое детей и их отец.
Как бизнес на лошадках в Петербурге оказался под угрозой закрытия, читайте в материале «Фонтанки».