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    Дворцовую площадь закрыл для карет пьяный Д’Артаньян

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    6 комментариев

    Кареты больше не пускают на Дворцовую площадь после инцидента с пьяным всадником, который направил карету на толпу, рассказал «Фонтанке» директор компании «ВАЛКиТ» Александр Ивахнов.

    «После 2 января нам не дают работать. Как говорил Ленин: «Формально по закону, а по сути — издевательство». У нас есть маршрут, который разработан по поручению губернатора Санкт-Петербурга в рамках распоряжения № 904Р от 1999 года с остановками и местами стоянок, где можно сажать и ждать пассажиров. Одна из них — Дворцовая площадь. Но нас просто на неё не пускают», — заявил Ивахнов.

    По словам директора, даже на легковой машине с трудом можно найти место для парковки в центре города, а на карете, длина которой 6–8 метров, это и вовсе нереально.

    Как писала «Фонтанка», 2 января 39-летний механик Роман Максимов запрыгнул на запряжённую в карету лошадь и пустился вскачь, подгоняя животное ударами по бокам и криком «Вперёд!» Лошади понесли прямо в толпу людей, случившееся зафиксировали камеры наблюдения. Согласно материалам, под копыта и колеса попали в том числе двое детей и их отец.

    Как бизнес на лошадках в Петербурге оказался под угрозой закрытия, читайте в материале «Фонтанки».

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    ПетербургКаретаЛошадиКатание на лошадиДворцовая площадь
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    Комментарии 6

    Фокусник Данилин01 Фев 2023 в 12:23
    Тысяча чертей!!!..
    +0−0
    Гость01 Фев 2023 в 11:06
    Не дай бог произойти похожему инциденту с пьяным в Эрмитаже-будем смотреть культурные достояния в интернете
    +2−1
    идиот01 Фев 2023 в 10:57
    еще закрыть для ростовых кукол, Петров и Екатерин.
    бандиты, обирающие людей, особенно с детьми.
    +8−0
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