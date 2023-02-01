Дворцовую площадь закрыл для карет пьяный Д’Артаньян

Кареты больше не пускают на Дворцовую площадь после инцидента с пьяным всадником, который направил карету на толпу, рассказал «Фонтанке» директор компании «ВАЛКиТ» Александр Ивахнов.



«После 2 января нам не дают работать. Как говорил Ленин: «Формально по закону, а по сути — издевательство». У нас есть маршрут, который разработан по поручению губернатора Санкт-Петербурга в рамках распоряжения № 904Р от 1999 года с остановками и местами стоянок, где можно сажать и ждать пассажиров. Одна из них — Дворцовая площадь. Но нас просто на неё не пускают», — заявил Ивахнов.

