У торгового центра на юге Петербурга «Хендэ» сбил школьницу

ГИБДД Кировского района Петербурга устанавливает, кто больше нарушил правила дорожного движения на Промышленной улице, — там легковой автомобиль сбил девочку.
Авария произошла у дома 6 по Промышленной улице, где находится ТЦ «Нарвский», накануне около пяти дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 июня. По предварительной информации, 22-летний водитель за рулем «Хендэ Соляриса», принадлежащего его фирме, сбил 11-летнюю девочку. Она якобы перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода.
В состоянии средней тяжести ребенка увезли в детскую больницу № 1.
Водитель «Хендэ» в этом году не привлекался к ответственности за нарушение ПДД.