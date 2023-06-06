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    У торгового центра на юге Петербурга «Хендэ» сбил школьницу

    1900
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    ГИБДД Кировского района Петербурга устанавливает, кто больше нарушил правила дорожного движения на Промышленной улице, — там легковой автомобиль сбил девочку.

    Авария произошла у дома 6 по Промышленной улице, где находится ТЦ «Нарвский», накануне около пяти дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 июня. По предварительной информации, 22-летний водитель за рулем «Хендэ Соляриса», принадлежащего его фирме, сбил 11-летнюю девочку. Она якобы перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода.

    В состоянии средней тяжести ребенка увезли в детскую больницу № 1.

    Водитель «Хендэ» в этом году не привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

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