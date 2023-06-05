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    По «ведьминой сере» — купоросом. Как пытаются спасти от грибов-убийц старинные дубы

    2 комментария

    В Пушкине пытаются спасти от гриба-убийцы деревьев старинные дубы в Нижнем парке. «Фонтанка» писала, что местные жители обнаружили на стволах бурно разросшийся древесный гриб серно-желтый трутовик (Laetíporus sulphúreus). Его еще называют куриным грибом, или «ведьминой серой». Трутовик быстро и неотвратимо разрушает дерево, на котором растёт.

    О дубах на этой аллее Нижнего парка известно, что самые старые из них посажены в 1830-е годы. То есть, в принципе, помнят Александра Пушкина, хоть уже и не лицеистом. Раньше столь массового поражения трутовиком жители Царского села в парке не замечали.

    После публикации «Фонтанки» на аллее, ведущей от Колонистского пруда в направлении Тярлево, появились садовники со спецсредствами. Грибы удалили, а кору дубов обработали медным купоросом.

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    Как сообщили в петербургском комитете по благоустройству, необходимости в радикальных мерах вроде санитарной рубки на данный момент нет, специалисты будут наблюдать за состоянием деревьев.

    «Фонтанка» писала, в конце мая трутовик обнаружили также на старой иве в Александровском парке на Петроградской стороне. Там грибы тоже убрали, но иву уже не спасти — эксперты считают, она обречена.

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    ТрутовикПушкинНижний парк Царского селаДубы
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    Комментарии 2

    Гость05 Июн 2023 в 19:40
    Может быть Михаил Вишневский сможет помочь советом
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 19:36
    Чем больше в армии дубов -
    Тем крепче наша оборона.
    +0−0
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