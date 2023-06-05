По «ведьминой сере» — купоросом. Как пытаются спасти от грибов-убийц старинные дубы

В Пушкине пытаются спасти от гриба-убийцы деревьев старинные дубы в Нижнем парке. «Фонтанка» писала, что местные жители обнаружили на стволах бурно разросшийся древесный гриб серно-желтый трутовик (Laetíporus sulphúreus). Его еще называют куриным грибом, или «ведьминой серой». Трутовик быстро и неотвратимо разрушает дерево, на котором растёт.



О дубах на этой аллее Нижнего парка известно, что самые старые из них посажены в 1830-е годы. То есть, в принципе, помнят Александра Пушкина, хоть уже и не лицеистом. Раньше столь массового поражения трутовиком жители Царского села в парке не замечали.

