По «ведьминой сере» — купоросом. Как пытаются спасти от грибов-убийц старинные дубы

В Пушкине пытаются спасти от гриба-убийцы деревьев старинные дубы в Нижнем парке. «Фонтанка» писала, что местные жители обнаружили на стволах бурно разросшийся древесный гриб серно-желтый трутовик (Laetíporus sulphúreus). Его еще называют куриным грибом, или «ведьминой серой». Трутовик быстро и неотвратимо разрушает дерево, на котором растёт.
О дубах на этой аллее Нижнего парка известно, что самые старые из них посажены в 1830-е годы. То есть, в принципе, помнят Александра Пушкина, хоть уже и не лицеистом. Раньше столь массового поражения трутовиком жители Царского села в парке не замечали.
После публикации «Фонтанки» на аллее, ведущей от Колонистского пруда в направлении Тярлево, появились садовники со спецсредствами. Грибы удалили, а кору дубов обработали медным купоросом.
Как сообщили в петербургском комитете по благоустройству, необходимости в радикальных мерах вроде санитарной рубки на данный момент нет, специалисты будут наблюдать за состоянием деревьев.
«Фонтанка» писала, в конце мая трутовик обнаружили также на старой иве в Александровском парке на Петроградской стороне. Там грибы тоже убрали, но иву уже не спасти — эксперты считают, она обречена.