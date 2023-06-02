В Нижнем парке Царского села замечен гриб-убийца деревьев. Он атаковал столетние дубы

Неприятная встреча произошла у читателей «Фонтанки» в Нижнем парке Царского села (он же Отдельный парк). Во время прогулки по аллее, ведущей от Колонистского пруда в Тярлево, на стволах старых дубов были замечены грибы-паразиты, очень похожие на серно-желтый трутовик (Laetíporus sulphúreus). Его еще называют куриным грибом, или «ведьминой серой». Дереву трутовик не сулит ничего хорошего — гриб его быстро и неотвратимо разрушает.



О дубах на этой аллее Нижнего парка известно, что самые старые из них посажены в 1830-е годы. То есть, в принципе, помнят Александра Пушкина, хоть уже и не лицеистом. Раньше столь массового поражения трутовиком жители Царского села в парке, говорят, не замечали.