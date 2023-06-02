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    В Нижнем парке Царского села замечен гриб-убийца деревьев. Он атаковал столетние дубы

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    2 комментария

    Неприятная встреча произошла у читателей «Фонтанки» в Нижнем парке Царского села (он же Отдельный парк). Во время прогулки по аллее, ведущей от Колонистского пруда в Тярлево, на стволах старых дубов были замечены грибы-паразиты, очень похожие на серно-желтый трутовик (Laetíporus sulphúreus). Его еще называют куриным грибом, или «ведьминой серой». Дереву трутовик не сулит ничего хорошего — гриб его быстро и неотвратимо разрушает.

    О дубах на этой аллее Нижнего парка известно, что самые старые из них посажены в 1830-е годы. То есть, в принципе, помнят Александра Пушкина, хоть уже и не лицеистом. Раньше столь массового поражения трутовиком жители Царского села в парке, говорят, не замечали.

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    «Фонтанка» писала, в конце мая трутовик обнаружили на старой иве в Александровском парке на Петроградской стороне.

    Как сообщили в комитете по благоустройству, 1 июня ствол дерева был избавлен от грибов. Но иву уже не спасти — специалисты считают, она обречена.

    А в позапрошлом году «ведьмина сера» обосновалась на пожилой иве в саду Театра юных зрителей.

    К ситуации в Нижнем парке «Фонтанка» попросила комитет по благоустройству присмотреться.

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    Нижний парк Царского селаТрутовикОтдельный паркГриб-убийца
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    Комментарии 2

    Kot Piter02 Июн 2023 в 22:04
    На людей не нападают, и ладно. =)
    +0−0
    Батарейкин02 Июн 2023 в 22:03
    Ачо к ним обращаться? Спилят, делов-то на 15 минут. Навряд ли на большее они способны!
    +0−0
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