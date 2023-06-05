Российские туристы попали в смертельное ДТП на Бали

Два россиянина попали в ДТП на мотоциклах на острове Бали. Авария произошла 4 апреля в 16:30 по местному времени, сообщает 5 июня ТАСС со ссылкой на индонезийский портал Detik.



По данным местного издания, полиция Денпасара объяснила аварию опасной ездой водителей.



Один из пострадавших, Виктор Шаматков, в возрасте 22 лет скончался от черепно-мозговой травмы на месте. Второй российский турист, 30-летний Тимофей Куликов, получил травмы и был доставлен в больницу, о его текущем состоянии пока ничего неизвестно.



Полиция восстановила картину происшествия и сообщила, что Тимофей Куликов ехал впереди Виктора Шаматкова, но потом Виктор пошел на обгон, вследствие чего и произошло столкновение мотоциклов.

