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    Российские туристы попали в смертельное ДТП на Бали

    2 комментария

    Два россиянина попали в ДТП на мотоциклах на острове Бали. Авария произошла 4 апреля в 16:30 по местному времени, сообщает 5 июня ТАСС со ссылкой на индонезийский портал Detik.

    По данным местного издания, полиция Денпасара объяснила аварию опасной ездой водителей.

    Один из пострадавших, Виктор Шаматков, в возрасте 22 лет скончался от черепно-мозговой травмы на месте. Второй российский турист, 30-летний Тимофей Куликов, получил травмы и был доставлен в больницу, о его текущем состоянии пока ничего неизвестно.

    Полиция восстановила картину происшествия и сообщила, что Тимофей Куликов ехал впереди Виктора Шаматкова, но потом Виктор пошел на обгон, вследствие чего и произошло столкновение мотоциклов.

    Также авария привела к убыткам в размере 2 миллионов рупий (около 1,5 млн рублей).

    В марте губернатор Бали Ваян Костер анонсировал запрет на аренду мотоциклов и скутеров для иностранных туристов из-за частых ДТП. Они смогут пользоваться только отдельными, специально подготовленными видами транспорта, которые будут обеспечивать «качественный и достойный туризм». Официально запрет ещё не введён. В мае Костер объявил о подготовке системы квот для иностранных туристов в ответ на нарушения правил пребывания и отметил, что большинство туристов-нарушителей приехали из России. «Фонтанка» писала, что для «низкокачественных» туристов Бали могут закрыть на 100 лет.

    Позже глава транспортной службы Бали Самси Гунарта заявил, что для аренды скутеров и мотоциклов на острове иностранные туристы должны иметь местные водительские права

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    Комментарии 2

    28014269905 Июн 2023 в 15:27
    Это всё от неустроенности дорог Бегловым и несоблюдение правил балийскими водятлами.Не так ли,
    мотобратва?
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 15:25
    2 млн индонезийских рупий это 200 долларов сша
    +0−0
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