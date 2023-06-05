В списках не значится. Левый берег Невы жалуется на острую нехватку школ

Житель окрестностей станции «Пролетарская» после долгой переписки с чиновниками получил шокирующие данные — в его в районе не хватает 4000 мест в школах. При этом на территории уже запланирована стройка вместительного ЖК. «Фонтанка» разобралась с цифрами и выяснила, что не все так плохо, но как минимум одной школы в районе точно не достает.



Игорь Иванко/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться





Городские чиновники, похоже, следуют старому индейскому принципу: Если очень долго смотреть на реку, то рано или поздно можно будет увидеть, как деволеперы строят новые школы. Сами они пока что могут похвастаться открытием пять кабинетов в одной старой школе, — это пока все на весь огромный район.



Речь идет о территории Невского района, левый берег Невы от Обводного канала до КАДа. Петербуржец Никита Павлов отправил запрос по поводу мест в школах в комитет по экономической политике и стратегическому развитию. Смольный представил подробную схему расчетов.



Так, согласно нормативам, на 1000 жителей должно приходиться 120 мест в школах. Прогнозная потребность определяется исходя из численности населения и с учетом выданных разрешений на строительство.

По данным комитета, уже сейчас в кварталах левобережья не хватает мест для 4 214 учеников. Такие цифры удивляют, ведь в районе есть школы с разной степенью заполненности. Например, 330 школа вмещает 650 человек, а учится в ней 580 учеников. Не полностью заполнена и 327 школа. Но более характерны обратные примеры: в 340 школе почти 800 человек, хотя её проектная мощность 500, 527 школа принимает 807 детей, хотя рассчитана на 625.



«Что меня задевает так это то, что про проблемы соседних районов знают, а у нас молчат. Со времен СССР построили только одну школу и то начальную на 300 мест. А домов появилось очень много. У нас очень лакомый район с видовыми характеристиками, Нева рядом, метро рядом», — рассуждает Павлов.

В окрестностях «Пролетарской», где до недавних пор преобладала мало- и среднеэтажная застройка послевоенных лет, уже лет 10 действительно ведется активное строительство новостроек. Многие уже заселены, но обеспечивать их новыми школами чиновники не спешат, уповая на инициативу девелоперов. На этой территории Setl Group будет застраивать жильём бывшие площади Невского завода, и, похоже, основная ставка сделана именно на него.



Комитет по строительству сообщил, что этот застройщик на основании заключенного соглашения с комитетом имущественных отношений проектирует строительство большой школы на 1 850 мест на проспекте Обуховской Обороны, д. 51. По данным Смольного, введут здание в эксплуатацию не позднее 2 квартала 2025-года. При этом за счет города строительство школ в ближайшие три года на данной территории не запланировано. Чиновники ограничиваются констатацией факта: к 2026 году с учетом введенной новой школы дефицит мест составит 2905.



«Это уже с учетом застройки на территории «Сетла» и с учетом новой школы будет дефицит в 3000 мест. Нет никакой информации о том, что будет дальше», — говорит Павлов.

В комитете по экономической политике «Фонтанке» объяснили, откуда взялись такие цифры. Показатели рассчитываются, исходя из нормативов градостроительного проектирования Санкт-Петербурга, утверждённого Смольным. Указанный в письме Павлову показатель приведен без выделения возрастных групп, то есть является исключительно расчетным. Однако именно им руководствуется Градостроительная комиссия при планировке новых школ.



Исходя из письма комитета по градостроительству, на данной территории застройщик возведёт 320 778 кв.м общей площади квартир на 11 499 человек. Учитывая норматив 120 школьных мест на 1000 человек, Setl Group должен будет построить школу на 1380 мест. Но проектными решениями в документации предусмотрено размещение более вместительного учреждения с планируемым резервом в объеме 470 мест.

«В настоящий момент ведется проектирование и согласование объемно-планировочных решений», — рассказали о планах по новой школе в Setl Group.



В госпрограмме «Развитие образования в Санкт-Петербурге» до 2028 года заложено строительство и выкуп 21 школы по всему городу на 22 тысячи мест. Так уж вышло, что левобережье в программе никак не упоминается — все, что есть, это только небольшой встроенный в жилой дом садик на Бабушкина. При этом закладывается и норма «перегрузки» существующих школ. Во все пять лет действия программы задача стоит - снизить это показатель с нынешних 17% до 16,75% — по 0,5% в год. Очевидно, что до тех пор, пока Setl Group не достроит свою школу, левый берег Невы будет тянуть этот общегородской показатель вниз.



Если же перейти от плановых цифр к реальности, то на левом берегу Невы школы действительно работают переполненными, но картина не так страшна, как на бумаге. Чиновники со ссылкой на данные комитета по образованию сообщают, что фактическая наполняемость школ в границах территории составляет 11 174 места, при расчетной мощности — 9 624 места. То есть, «перегрузка» составляет те самые искомые госпрограммой 16%. Обозначенная Смольным нехватка парт для рассчитанных чиновниками более чем 4 тысяч неприкаянных школьников, очевидно компенсируется тем, что родители возят детей учиться в соседние районы.

В пресс-службе администрации Невского района не соглашаются и с такой теорией, утверждая, что «потребность закрывается за счет эффективного использования помещений имеющихся школ №331, 329, 327». Из письма администрации Павлову следует, что в 331 школе за счет ремонта ранее неиспользуемых помещений открыли 5 новых кабинетов. Ремонтные работы в 327 школе только запланированы «при условии достаточного бюджетного финансирования».



В комитете по строительству также сообщили Павлову о том, что «застройщиками выражены намерения» о проведении капитальных ремонтов школ № 327, 329, 334 и 527, чтобы увеличить их вместимость. Однако ни сроки, ни какая-либо другая конкретика не сообщается.



Проблемы со школами в Петербурге не только в Невском районе. «Фонтанка» рассказывала, о ситуации в Петергофе, где заполняемость школ достигла 138% и в ЖК «Балтийская жемчужина», где родители отчаялись ждать стройки и обратились в суд.

