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Setl Group закрыл сделку по покупке бывших площадей Невского завода

Девелопер Setl Group приобрел компанию «НЗЛ Девелопмент», которая владеет не задействованной в производстве недвижимостью Невского завода. Изменения в составе учредителей организации отразились в ЕГРЮЛ накануне, 14 сентября.

Участок завода на берегу Невы площадью около 45 га принадлежит ОАО «НЗЛ». Компания сдавала в аренду расположенные здесь офисы, склады и наделы. Общество с 2013 года на 100 % принадлежит ООО «НЗЛ Девелопмент». Владельцами этой компании с 14 сентября в ЕГРЮЛ значатся структуры строительной группы Setl Group.

Как ранее писала «Фонтанка», девелопер планирует застроить бывшую территорию Невского завода жильем. Кроме того, он занимается проектированием Большого Смоленского моста. Переправа соединит Октябрьскую набережную и улицу Коллонтай с проспектами Обуховской Обороны и Большим Смоленским. Проект будет передан городу.

До 14 сентября компанией «НЗЛ Девелопмент» в равных долях владели бывший топ-менеджер «Газпрома» Ярослав Голко и заслуженный учитель России, глава Фонда поддержки образования, супруга экс-зампреда правления «Газпрома» Татьяна Голубева. Ей также принадлежат 11,43 % одного из крупнейших петербургских производителей стройматериалов — ООО «СТОД», которое традиционно связывается с именем предпринимателя Александра Ебралидзе.

Производственное юрлицо, АО «НЗЛ», продолжает работать в составе энергомашиностроительного «РЭП-Холдинга», подконтрольного «Газпрому». По данным СПАРК, выручка компании в 2020 году составила 4,2 млрд рублей.

По данным «Фонтанки», Невский завод уже давно сократил мощности на проспекте Обуховской обороны, а теперь съедет оттуда окончательно. Работа сконцентрируется на других площадках.

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Комментарии (1)

alexpv
Заводов и фабрик все меньше, муравейников все больше.
И почему никто не понимает, что через несколько лет, может быть десяток это будет мертвый город, где всем купившим жилье будет негде работать и ничем выплачивать свои ипотеки.
Либо на работу будут ездить за 300 км на заводы.
Неужели правительство города насколько не дальновидное, что не понимает, каким кризисом эта замена предприятий жильем в итоге закончится?
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