Setl Group закрыл сделку по покупке бывших площадей Невского завода

Участок завода на берегу Невы площадью около 45 га принадлежит ОАО «НЗЛ». Компания сдавала в аренду расположенные здесь офисы, склады и наделы. Общество с 2013 года на
Как ранее писала «Фонтанка», девелопер планирует застроить бывшую территорию Невского завода жильем. Кроме того, он занимается проектированием Большого Смоленского моста. Переправа соединит Октябрьскую набережную и улицу Коллонтай с проспектами Обуховской Обороны и Большим Смоленским. Проект будет передан городу.
До 14 сентября компанией «НЗЛ Девелопмент» в равных долях владели бывший топ-менеджер «Газпрома» Ярослав Голко и заслуженный учитель России, глава Фонда поддержки образования, супруга экс-зампреда правления «Газпрома» Татьяна Голубева. Ей также принадлежат
Производственное юрлицо, АО «НЗЛ», продолжает работать в составе энергомашиностроительного «РЭП-Холдинга», подконтрольного «Газпрому». По данным СПАРК, выручка компании в 2020 году составила 4,2 млрд рублей.
По данным «Фонтанки», Невский завод уже давно сократил мощности на проспекте Обуховской обороны, а теперь съедет оттуда окончательно. Работа сконцентрируется на других площадках.