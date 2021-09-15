Setl Group закрыл сделку по покупке бывших площадей Невского завода

Участок завода на берегу Невы площадью около 45 га принадлежит ОАО «НЗЛ». Компания сдавала в аренду расположенные здесь офисы, склады и наделы. Общество с 2013 года на 100 % принадлежит ООО «НЗЛ Девелопмент». Владельцами этой компании с 14 сентября в ЕГРЮЛ значатся структуры строительной группы Setl Group.



Как ранее писала «Фонтанка», девелопер планирует застроить бывшую территорию Невского завода жильем. Кроме того, он занимается проектированием Большого Смоленского моста. Переправа соединит Октябрьскую набережную и улицу Коллонтай с проспектами Обуховской Обороны и Большим Смоленским. Проект будет передан городу.

