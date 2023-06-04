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    «При входе в город началось что-то непредсказуемое и ужасное». На Неве дракон спасал утопающих

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    21 комментарий

    Марафон на Неве едва обошелся без жертв: из-за непогоды много лодок перевернулось, участников приходилось целыми экипажами эвакуировать из ледяной воды. Видеозаписью драматического спасения из невских вод, снятой с борта дракона, поделился читатель «Фонтанки» Андрей Литвинов. Он работал волонтером на Петровском гребном марафоне — спортивном мероприятии, проходившем в Петербурге 3 июня.

    youtube.com/@andrew_sonar Андрей Sonar. Рыбалка и лодки.

    По его словам, марафон стал жертвой непогоды: из-за сильного ветра возле Арсенальной набережной, где и без того течение всегда непростое, вода стала переворачивать лодки и даже сломала пополам одну из них. Так что работы у спасателей было огромное количество.

    По иронии судьбы, экипажи тех лодок, что довелось спасать «дракону» Андрея, также звались драконами. Правда, в отличие от причудливого надувного моторного дракона инженера-конструктора, те лодки драконами назывались только в соответствии с классом судна. Почти все подобные каноэ, участвовавшие в мероприятии, оказались в воде. Однако участники проявили мужество, после спасения отогрелись, воду из лодок вычерпали и добрались до финиша у Петропавловской крепости.

    Неприятности на Петровском гребном марафоне достались не только им: из более чем тысячи экипажей почти процентов 40 сошли.

    Дмитрий Смирнов, командор мероприятия, рассказал «Фонтанке», что дело — в непредсказуемости погоды: синоптики прогнозировали одну силу ветра, которая была приемлема для подобного рода мероприятий, а буквально за 15 минут та значительно увеличилась.

    «Был прогноз 11-13 метров в секунду, до 15 — это в рамках нормы, когда не сносит крышу. А вчера было зафиксировано 20, – рассказал он. – Причем утром был полный штиль, мы все пошли со Шлиссельбурга, 600 экипажей дошло до Вантового моста, и при входе в город что-то началось непредсказуемое и ужасное».

    Организаторы задействовали порядка 60 катеров сопровождения, водную полицию, МЧС, ППС, и, по их словам, тем впервые за 16 лет проведения марафона пришлось не просто наблюдать за участниками, а предпринимать решительные действия.

    Гонка подразумевала три дистанции — на 6 километров, 40 и 68. Самая короткая начиналась от Охты. Эту же точку — старта короткого марафона — из-за погоды сделали финишем для тех, кто шел издалека.

    Впрочем, несмотря на неблагополучную статистику купания в Неве, общее настроение, по словам Дмитрия Смирнова, было боевым, все приходили друг другу на помощь — включая обычных автолюбителей. Проезжая мимо на машинах и замечая людей в гидрокостюмах, бредших по Синопской набережной (таксисты брать мокрых людей с веслами отказывались), обычные горожане соглашались помочь и подвозили бесплатно участников до места награждения — у Петропавловской крепости.

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    Комментарии 21

    Гость05 Июн 2023 в 00:26
    Погода нормальная. Только если такими сплавами заниматься ,надо тренироваться предварительно. Лодка явно перегружена. Люди не подготовлены. Погоня за хайпом, за баблом в итоге. Каякинг дело рискованное, требующее очень серьезной предварительной подготовки и экипировки. Это дорого.
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 00:10
    непромокаемые костюмы, это хорошо. но мокрая обувь, вот это ужОс.
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 00:03
    Слабоумие и отвага. На что только не тратят время...
    +1−1
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