«При входе в город началось что-то непредсказуемое и ужасное». На Неве дракон спасал утопающих

Марафон на Неве едва обошелся без жертв: из-за непогоды много лодок перевернулось, участников приходилось целыми экипажами эвакуировать из ледяной воды. Видеозаписью драматического спасения из невских вод, снятой с борта дракона, поделился читатель «Фонтанки» Андрей Литвинов. Он работал волонтером на Петровском гребном марафоне — спортивном мероприятии, проходившем в Петербурге 3 июня.

По его словам, марафон стал жертвой непогоды: из-за сильного ветра возле Арсенальной набережной, где и без того течение всегда непростое, вода стала переворачивать лодки и даже сломала пополам одну из них. Так что работы у спасателей было огромное количество.



По иронии судьбы, экипажи тех лодок, что довелось спасать «дракону» Андрея, также звались драконами. Правда, в отличие от причудливого надувного моторного дракона инженера-конструктора, те лодки драконами назывались только в соответствии с классом судна. Почти все подобные каноэ, участвовавшие в мероприятии, оказались в воде. Однако участники проявили мужество, после спасения отогрелись, воду из лодок вычерпали и добрались до финиша у Петропавловской крепости.



Неприятности на Петровском гребном марафоне достались не только им: из более чем тысячи экипажей почти процентов 40 сошли.

Дмитрий Смирнов, командор мероприятия, рассказал «Фонтанке», что дело — в непредсказуемости погоды: синоптики прогнозировали одну силу ветра, которая была приемлема для подобного рода мероприятий, а буквально за 15 минут та значительно увеличилась.



«Был прогноз 11-13 метров в секунду, до 15 — это в рамках нормы, когда не сносит крышу. А вчера было зафиксировано 20, – рассказал он. – Причем утром был полный штиль, мы все пошли со Шлиссельбурга, 600 экипажей дошло до Вантового моста, и при входе в город что-то началось непредсказуемое и ужасное».



Организаторы задействовали порядка 60 катеров сопровождения, водную полицию, МЧС, ППС, и, по их словам, тем впервые за 16 лет проведения марафона пришлось не просто наблюдать за участниками, а предпринимать решительные действия.

Гонка подразумевала три дистанции — на 6 километров, 40 и 68. Самая короткая начиналась от Охты. Эту же точку — старта короткого марафона — из-за погоды сделали финишем для тех, кто шел издалека.

