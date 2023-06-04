В СПбГУ ответили, повлияет ли прекращение дела доцента Белоусова на решение о его увольнении

Несмотря на то, что суд прекратил дело о дискредитации армии в отношении доцента Михаила Белоусова, в университет он не вернется. Об этом 4 июня заявили в СПбГУ.



Вуз опубликовал ответ проректора по правовым вопросам Юрия Пенова, который сообщил, что приказ об увольнении Белоусова отменен не будет.



3 июня Василеостровский райсуд рассмотрел административное дело в отношении доцента. Согласно материалам, Белоусов в октябре в университетской аудитории высказывал студентам свое мнение о СВО, чем дискредитировал армию. Суд прекратил дело в связи с истечением срока давности.

