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    В СПбГУ ответили, повлияет ли прекращение дела доцента Белоусова на решение о его увольнении

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    13 комментариев

    Несмотря на то, что суд прекратил дело о дискредитации армии в отношении доцента Михаила Белоусова, в университет он не вернется. Об этом 4 июня заявили в СПбГУ.

    Вуз опубликовал ответ проректора по правовым вопросам Юрия Пенова, который сообщил, что приказ об увольнении Белоусова отменен не будет.

    3 июня Василеостровский райсуд рассмотрел административное дело в отношении доцента. Согласно материалам, Белоусов в октябре в университетской аудитории высказывал студентам свое мнение о СВО, чем дискредитировал армию. Суд прекратил дело в связи с истечением срока давности.

    Об увольнении Белоусова стало известно 2 июня. Комиссия СПбГУ по этике рассматривала публикации в интернете, в которых говорилось, что Белоусов в том числе оскорблял память погибшего студента-добровольца. Сам Белоусов заявил, что не имеет отношения ни к созданной от его имени странице, ни к указанным публикациям.

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    Комментарии 13

    Гость04 Июн 2023 в 13:24
    Что это за суд и что за срок давности такой странный?
    И куда всё это время смотрели в ректорате и деканате вуза?
    +1−0
    Гость04 Июн 2023 в 13:00
    начальники - трусы, русская традиционная ценность
    +2−2
    Гость04 Июн 2023 в 12:43
    Некоторые говорят, что 37й год уже не за горами. Но на самом деле - уже 38й вовсю идёт.
    +1−1
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