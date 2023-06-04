По электронной визе в Россию можно будет въехать еще на трех участках, они в Петербурге

Премьер-министр России Михаил Мишустин своим распоряжением расширил перечень погранпунктов, которые иностранцы могут пройти по электронной визе. Документ опубликован на сайте правительства 4 июня.



В перечень вошли три участка морского пункта пропуска Большой порт Санкт-Петербург — форт Константин, Английская набережная и набережная Лейтенанта Шмидта. Планируется, что воспользоваться такой возможностью туристы смогут с 1 июля.

