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    По электронной визе в Россию можно будет въехать еще на трех участках, они в Петербурге

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    14 комментариев

    Премьер-министр России Михаил Мишустин своим распоряжением расширил перечень погранпунктов, которые иностранцы могут пройти по электронной визе. Документ опубликован на сайте правительства 4 июня.

    В перечень вошли три участка морского пункта пропуска Большой порт Санкт-Петербург — форт Константин, Английская набережная и набережная Лейтенанта Шмидта. Планируется, что воспользоваться такой возможностью туристы смогут с 1 июля.

    Электронную визу можно будет оформить на сайте МИДа, для ее получения не требуется приглашений, брони в отеле и других документов, подтверждающих цель путешествия. Оформление, как ожидается, будет занимать не более четырех дней, при этом за визы для детей до 6 лет платы не взимают.

    В изначальный список, согласно распоряжению от 23 октября 2020 года, входили 29 погранпунктов — это международные аэропорты в Белгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге. В числе морских пунктов пропуска — порты Санкт-Петербурга, Владивостока и Зарубино (Приморский край). Среди автомобильных — шесть погранпунктов в Калининградской области (Багратионовск, Гусев, Мамоново (Гжехотки и Гроново), Морское, Советск), один в Псковской области (Убылинка) и один в Ленинградской области (Ивангород).

    О том, что запуск электронных виз в Россию может состояться уже в середине лета, объявил в конце мая министр экономического развития Максим Решетников.

    Про работу по снятию ограничений на выдачу электронных виз для 70 стран, за исключением «недружественных», в феврале говорил глава МИДа Сергей Лавров.

    Пилотный проект по введению электронной визы стартовал в 2017 году. Иностранные граждане могли пересечь границу по такому документу только через некоторые погранпункты в Дальневосточном федеральном округе, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях и при этом не могли покидать пределы этих регионов.

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    Комментарии 14

    Гость04 Июн 2023 в 13:17
    Ну-ну, мало, значит проблем?
    +0−0
    Бидон Абамкович04 Июн 2023 в 12:16
    Ждём в Петербурге круизные лайнеры с туристами из дружественных Ирана, Анголы, Нигерии и БуркинаФасо
    +5−0
    28008443604 Июн 2023 в 12:15
    Я напоминаю иностранным господам, что ваша карта Visa не работает в России.
    +3−1
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