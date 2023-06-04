По электронной визе в Россию можно будет въехать еще на трех участках, они в Петербурге

Премьер-министр России Михаил Мишустин своим распоряжением расширил перечень погранпунктов, которые иностранцы могут пройти по электронной визе. Документ опубликован на сайте правительства 4 июня.
В перечень вошли три участка морского пункта пропуска Большой порт Санкт-Петербург — форт Константин, Английская набережная и набережная Лейтенанта Шмидта. Планируется, что воспользоваться такой возможностью туристы смогут с 1 июля.
Электронную визу можно будет оформить на сайте МИДа, для ее получения не требуется приглашений, брони в отеле и других документов, подтверждающих цель путешествия. Оформление, как ожидается, будет занимать не более четырех дней, при этом за визы для детей до
В изначальный список, согласно распоряжению от 23 октября 2020 года, входили 29 погранпунктов — это международные аэропорты в Белгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге. В числе морских пунктов пропуска — порты Санкт-Петербурга, Владивостока и Зарубино (Приморский край). Среди автомобильных — шесть погранпунктов в Калининградской области (Багратионовск, Гусев, Мамоново (Гжехотки и Гроново), Морское, Советск), один в Псковской области (Убылинка) и один в Ленинградской области (Ивангород).
О том, что запуск электронных виз в Россию может состояться уже в середине лета, объявил в конце мая министр экономического развития Максим Решетников.
Про работу по снятию ограничений на выдачу электронных виз для 70 стран, за исключением «недружественных», в феврале говорил глава МИДа Сергей Лавров.
Пилотный проект по введению электронной визы стартовал в 2017 году. Иностранные граждане могли пересечь границу по такому документу только через некоторые погранпункты в Дальневосточном федеральном округе, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях и при этом не могли покидать пределы этих регионов.