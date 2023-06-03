    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, зап

    762мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd80.88eur87.1

    Футбольный сезон в Петербурге завершился дискотекой. Посмотрите на болельщиков, вырвавшихся с трибун

    2234
    6 комментариев
    Фото: Полина Ёлкина/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    После субботнего матча «Зенита» и «Факела» болельщиков выпустили на газон стадиона — и для фото, и для танцев. 3 июня прошел последний тур Российской премьер-лиги.

    Через 10 минут после матча ушли игроки старые и вышли новые — зрителей пригласили выбежать на поле «Газпром Арены». Болельщиков с верхнего и нижнего ярусов провели через тоннели между трибунами В-С и С-D, с лож — через тоннель В-А. И никаких тебе «по газонам не ходить».

    Полина Ёлкина/«Фонтанка.ру»

    «Всех болельщиков выпустили на поле с настоящей травкой. Атмосфера огромного пикника», — поделился читатель «Фонтанки» Денис.

    ПоделитьсяПоделиться

    Осадки в виде воздушных шаров и музыка от DJ Одо — «чемпионской дискотекой» завершился сезон. Болельщики успели и мячи погонять — правда, руками, а не ногами и воздушные, а не футбольные. К празднованию подключились даже космонавты — дистанционно, с экранов на трибунах.

    Фото: Полина Ёлкина/«Фонтанка.ру»

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЗенитГазпром Арена
    ЛАЙК5
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    Гость03 Июн 2023 в 22:13
    Надо было устроить СВО-ловушку. Заходят, а там акция "Автодоброволец-2023". Кто зашел - на СВО.
    +0−0
    26388476103 Июн 2023 в 22:12
    Мы раньше сами прорывались на поле, а сейчас стадо амеб на стадионе, пришли пофоткаться инфантилы, для тиктоков)))
    +2−0
    26388476103 Июн 2023 в 22:08
    Овощами разрешили))))
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close