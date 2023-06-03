Футбольный сезон в Петербурге завершился дискотекой. Посмотрите на болельщиков, вырвавшихся с трибун

После субботнего матча «Зенита» и «Факела» болельщиков выпустили на газон стадиона — и для фото, и для танцев. 3 июня прошел последний тур Российской премьер-лиги.
Через 10 минут после матча ушли игроки старые и вышли новые — зрителей пригласили выбежать на поле «Газпром Арены». Болельщиков с верхнего и нижнего ярусов провели через тоннели между трибунами В-С и С-D, с лож — через тоннель В-А. И никаких тебе «по газонам не ходить».
Полина Ёлкина/«Фонтанка.ру»
«Всех болельщиков выпустили на поле с настоящей травкой. Атмосфера огромного пикника», — поделился читатель «Фонтанки» Денис.
Осадки в виде воздушных шаров и музыка от DJ Одо — «чемпионской дискотекой» завершился сезон. Болельщики успели и мячи погонять — правда, руками, а не ногами и воздушные, а не футбольные. К празднованию подключились даже космонавты — дистанционно, с экранов на трибунах.