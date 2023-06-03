Шоу костюмов и старт "Семейного" заезда: следим за ЗСД Фонтанка Фест — 2023 онлайн

Сегодня в Петербурге проходит Пятый международный фестиваль велосипедистов — ЗСД Фонтанка Фест — 2023. С 15:00 и до последнего участника велопарада мы будем рассказывать и показывать атмосферу в стартовом городке, а также яркие кадры с трассы центрального участка Западного скоростного диаметра, чтобы передать вам особую атмосферу праздника, даже если вы находитесь по ту сторону экрана. А еще мы поговорим с героями фестиваля — велосипедистами, организаторами и партнерами этого красочного городского события.
В течение всего дня о том, что будет происходить в стартовом городке и на трассе фестиваля, читайте в новостях и онлайн-трансляции на сайте «Фонтанки», а также в социальных сетях ЗСД Фонтанка Фест — «ВКонтакте» и Telegram.
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Готовьте камеры в телефонах: свои яркие фотозоны будут также у Setl Group, «Ситимобил», Группы Аквилон, у сети загородных смарт-коттеджей «Ёлки» — и, конечно, у «Фонтанки».
Сфотографироваться можно с пользой — выложите в соцсети фото с площадки Группы Аквилон со специальным хэштегом, и получите возможность выиграть призы — их вручат на сцене перед заездом «Семейный». Заодно можно и квартиру присмотреть — о них расскажут консультанты по недвижимости.
Дорогие друзья, первый заезд «Семейный» стартовал в 16:00, его участники покоряют свои 15 километров пути. Всего в в нем приняли участие около тысячи человек.
Напоминаем, что второй заезд - «Наш оранжевый» - ждет участников в 18:00, в 20:00 стартует заезд «Засвети ЗСД».
Наши партнеры приготовили свои развлечения для участников вело-фестиваля.
«Команда «Газпром нефти» сегодня объединяет спортсменов-любителей разных возрастов и видов спорта! А еще компания поддерживает всех участников, разделяющих ценности здорового образа жизни. Мы приглашаем всех в Лаунж Зону компании, где можно зарядиться энергией, взять бутылку воды, подкрепиться фруктами и сделать красивые снимки у фотозоны. В партнерской зоне команды «Газпром Нефть» вы можете подробнее узнать о благотворительной акции и получить памятный значок.
Давайте поприветствуем 23 корпоративные команды наших партнеров, которые вместе с вами сегодня будут покорять одну из красивейших трасс города.
— Самая многочисленная велокоманда у «Газпром нефти» — титульного партнера фестиваля. В этом году она собрала 450 человек, причем помимо сотрудников компании к ней присоединятся сотни горожан. Во время события все участники смогут поучаствовать в первой благотворительной велоакции «Делись энергией поддержки», где каждому будет предложено коснуться рукой специальной «ладони поддержки». Компания «Газпром нефть» посчитает каждое касание и конвертирует его в благотворительный взнос и направит в пользу благотворительного фонда «Антон тут рядом», помогающего людям с аутизмом.
— «Ладони поддержки» будут расположены в двух зонах на дистанции заезда и ярко оформлены при помощи надувных арок.
— Еще один постоянный участник — команда холдинга Setl Group, которая в этом году является официальным командным партнером фестиваля. Компания поддерживает наш фестиваль ежегодно, с самого первого мероприятия, и это будет пятый, юбилейный заезд команды, которая в этом году состоит из 200 человек.
— Как всегда, с нами сегодня команда «О'Кей». Фестиваль ЗСД Фонтанка Фест ежегодно проходит на их гостеприимной площадке.
— А «Европа Плюс» — генеральный радиопартнер фестиваля — не только обеспечит гостей хорошей музыкой, но и выставит команду из 80 человек.
— Постоянным участником является и команда АО «Силовые машины» — в этом году на старт выйдут 50 человек — очевидно, самых энергичных сотрудников компании.
— Не первый год с нами команды: партнер маршрута — Объединение строителей Санкт-Петербурга, информационный партнер — компания «ВКонтакте», группа компаний ЦДС и принтерия «ЯМАЙКА».
— Немало в этом году и новичков — это команды Группы «Аквилон», ГК «А101», Компании SEPTIVIT, Сети АЗС «Татнефть», «Газпром межрегионгаз инжиниринг», команда Торгового дома «Перекрёсток» территории Северо-Запад, команда научно-технического центра «Газпром нефти», команда кастомных велосипедов «АйронВилс» и команда Северо-Западной ТЭЦ с веселым названием «Энергоперцы».
На часах 16:00, а это значит, что первый заезд «Семейный» стартовал!
За 15 километров дистанции велогонщикам предстоит преодолеть целых 7 мостов. Два из них — самые высокие в Петербурге. Так, чтобы заехать на мост через Морской канал, нужно забраться на 52 метра над уровнем моря, а высота подмостового габарита у моста через Корабельный фарватер целых 35 метров.
Сегодня в стартовом городке для гостей фестиваля и участников велозаездов работает самый лучший ведущий всех праздников - Иван Павлов. За диджейским пультом - DJ Skvor!
Велофестиваль - самое время самое время веселиться и отрываться по полной! Многие участники велозаезда подошли к выбору спортивного снаряжения нетривиально - посмотрите, какие оригинальные образы они создали!
В фестивальном городке открылось пространство «Энергия в людях».
У главной сцены фестиваля компания «Газпром нефть» открыла тематическое пространство для всех участников велопарада. Там есть удобная велопарковка и лаунж-зона, где можно отдохнуть перед стартом, подзарядить гаджеты, подкрепиться фруктами или запастись водой в дорогу.
В пространстве «Энергия в людях» также создана креативная фотозона с подвесными велосипедами, где участники и болельщики могут сделать запоминающиеся фотографии и поделиться ими в соцсетях.
Друзья! У нас появился альбом, куда будут собираться все фотографии ЗСД Фонтанка Фест — 2023: https://vk.com/album-151011003_296037014.
Ищите на снимках себя и друзей! Добавляйте свои фото, сделанные во время мероприятия!
Пока участники первого, «Семейного» заезда готовятся к старту, все желающие смогут поучаствовать в большой развлекательной программе от организаторов и партнеров фестиваля. Гостей праздника ждет фитобар, станция для зарядки гаджетов, яркая фотозона и отличная музыка.
Для тех, кто хочет не просто проехать по трассе, а сделать это красиво, мы проводим конкурс «Будь в образе». Чтобы принять в нем участие, нужно:
- сфотографироваться в своем костюме, со своим стартовым номером (чтобы его было видно);
- отправить за час до вашего заезда фотографию на WhatsApp или в «Телеграм» на номер +7-921-413-36-74;
- за полчаса до вашего заезда подойти к главной сцене — там мы будем объявлять победителей.
Андрей Цапу, член правления «Магистраль северной столицы» отметил, что юбилейный, пятый, велофестиваль ЗСД Фонтанка Фест собрал еще больше участников, чем когда бы то ни было.
"Когда мы строили дорогу, мы были на ней в любую погоду, но не на велосипеде. Мы делали ее быстрой, красивой и безопасной! Мы растём, все больше у нас участников", - подчеркнул Андрей Цапу.
"Пожалуйста, лето вам, настоящее питерское лето. Мы искренне рады, что вы присоединяетесь к нам. Держитесь крепче, и вы получите заряд бодрости и энергии, который несёт фестиваль. Читайте Фонтанку, ездите по ЗСД", - поздравил участников велофестиваля Дмитрий Витковский, генеральный директор «Ажур-медиа».
Официально ЗСД Фонтанка Фест открыт! На сцене - Член правления «Магистраль северной столицы» Андрей Цапу, маскот Фонтанки, и весь день ведёт праздник Иван Павлов.
Напоминаем, что сегодня с середины дня и до ночи движение для автомобилистов на ЗСД будет ограничено.
С 14:00 закрыто движение по ЗСД в южном направлении на участке от Богатырского проспекта до набережной Екатерингофки, окончание перекрытия в 01:00 4 июня. При движении со стороны «Скандинавии» можно будет съехать на северный участок КАД, Шуваловский и Богатырский проспекты. На тот же срок закрыты заезды на ЗСД с Богатырского проспекта и с Васильевского острова в южном направлении.
С 16:00 3 июня до 00:00 4 июня закроют съезд с ЗСД на набережную Екатерингофки при движении в северном направлении. Ближайший доступный съезд в город — только на набережную Макарова.
Всего в этот вечер будет три заезда. Первый — «Семейный» — стартует в 16 часов, в нем принимают участие как взрослые, так и подростки с 14 лет. Второй заезд — «Наш оранжевый» — начнется в 18 часов и пройдет в корпоративном духе «Фонтанки». И наконец, вечерний велопарад «Засвети ЗСД» стартует в 20 часов, специально для тех, кто хочет насладиться закатом. Маршрут у всех заездов один: от стартового городка до съезда с ЗСД на набережную реки Екатерингофки.
Если вы собираетесь принять участие в фестивале, советуем одеваться потеплее: сегодня в Петербурге прохладно, всего +12 градусов. Вопреки всем прогнозам солнечно, но временами накрапывает дождь, поэтому будет не лишним прихватить дождевик, от ветра участников заезда спасет велосипедный шлем, а группе поддержки пригодятся шапки.
Всего в этот вечер будет три заезда. Первый — «Семейный» — стартует в 16 часов, в нем принимают участие как взрослые, так и подростки с 14 лет. Второй заезд — «Наш оранжевый» — начнется в 18 часов и пройдет в корпоративном духе «Фонтанки». И наконец, вечерний велопарад «Засвети ЗСД» стартует в 20 часов, специально для тех, кто хочет насладиться закатом. Маршрут у всех заездов один: от стартового городка до съезда с ЗСД на набережную реки Екатерингофки.
Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию с Пятого международного фестиваля велосипедистов ЗСД Фонтанка Фест. Более 12 тысяч велосипедистов проедут сегодня вечером по 15 километров по центральному участку Западного скоростного диаметра.
Фестивальный городок работает с 14:00, официальное открытие с 15:00, но уже людно.
Самый популярный фотообъект на площадке — маскот Чижик.