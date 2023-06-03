Шоу костюмов и старт "Семейного" заезда: следим за ЗСД Фонтанка Фест — 2023 онлайн

Сегодня в Петербурге проходит Пятый международный фестиваль велосипедистов — ЗСД Фонтанка Фест — 2023. С 15:00 и до последнего участника велопарада мы будем рассказывать и показывать атмосферу в стартовом городке, а также яркие кадры с трассы центрального участка Западного скоростного диаметра, чтобы передать вам особую атмосферу праздника, даже если вы находитесь по ту сторону экрана. А еще мы поговорим с героями фестиваля — велосипедистами, организаторами и партнерами этого красочного городского события.

В течение всего дня о том, что будет происходить в стартовом городке и на трассе фестиваля, читайте в новостях и онлайн-трансляции на сайте «Фонтанки», а также в социальных сетях ЗСД Фонтанка Фест — «ВКонтакте» и Telegram.

