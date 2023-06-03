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    ЗСДфест

    Шоу костюмов и старт "Семейного" заезда: следим за ЗСД Фонтанка Фест — 2023 онлайн

    Рассказываем, как проходит праздник, и показываем яркие кадры с трассы центрального участка ЗСД

    1544
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    Сегодня в Петербурге проходит Пятый международный фестиваль велосипедистов — ЗСД Фонтанка Фест — 2023. С 15:00 и до последнего участника велопарада мы будем рассказывать и показывать атмосферу в стартовом городке, а также яркие кадры с трассы центрального участка Западного скоростного диаметра, чтобы передать вам особую атмосферу праздника, даже если вы находитесь по ту сторону экрана. А еще мы поговорим с героями фестиваля — велосипедистами, организаторами и партнерами этого красочного городского события.

    В течение всего дня о том, что будет происходить в стартовом городке и на трассе фестиваля, читайте в новостях и онлайн-трансляции на сайте «Фонтанки», а также в социальных сетях ЗСД Фонтанка Фест — «ВКонтакте» и Telegram.

    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
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    Компания SEPTIVIT — производитель экологичной и биоразлагаемой бытовой химии. На стенде вы можете получить продукцию бренда – просто подойдите и сделайте фото.

    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В фотозоне «Ситимобил» можно посмотреть на новый автомобиль Москвич 3, сделать аквагримм и получить флаеры со скидкой на поездки.

    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Готовьте камеры в телефонах: свои яркие фотозоны будут также у Setl Group, «Ситимобил», Группы Аквилон, у сети загородных смарт-коттеджей «Ёлки» — и, конечно, у «Фонтанки».

    Сфотографироваться можно с пользой — выложите в соцсети фото с площадки Группы Аквилон со специальным хэштегом, и получите возможность выиграть призы — их вручат на сцене перед заездом «Семейный». Заодно можно и квартиру присмотреть — о них расскажут консультанты по недвижимости.

    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Дорогие друзья, первый заезд «Семейный» стартовал в 16:00, его участники покоряют свои 15 километров пути. Всего в в нем приняли участие около тысячи человек.

    Напоминаем, что второй заезд - «Наш оранжевый» - ждет участников в 18:00, в 20:00 стартует заезд «Засвети ЗСД».

    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Наши партнеры приготовили свои развлечения для участников вело-фестиваля.

    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

    «Команда «Газпром нефти» сегодня объединяет спортсменов-любителей разных возрастов и видов спорта! А еще компания поддерживает всех участников, разделяющих ценности здорового образа жизни. Мы приглашаем всех в Лаунж Зону компании, где можно зарядиться энергией, взять бутылку воды, подкрепиться фруктами и сделать красивые снимки у фотозоны. В партнерской зоне команды «Газпром Нефть» вы можете подробнее узнать о благотворительной акции и получить памятный значок.

    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
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    Давайте поприветствуем 23 корпоративные команды наших партнеров, которые вместе с вами сегодня будут покорять одну из красивейших трасс города.

    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

    — Самая многочисленная велокоманда у «Газпром нефти» — титульного партнера фестиваля. В этом году она собрала 450 человек, причем помимо сотрудников компании к ней присоединятся сотни горожан. Во время события все участники смогут поучаствовать в первой благотворительной велоакции «Делись энергией поддержки», где каждому будет предложено коснуться рукой специальной «ладони поддержки». Компания «Газпром нефть» посчитает каждое касание и конвертирует его в благотворительный взнос и направит в пользу благотворительного фонда «Антон тут рядом», помогающего людям с аутизмом.

    — «Ладони поддержки» будут расположены в двух зонах на дистанции заезда и ярко оформлены при помощи надувных арок.

    — Еще один постоянный участник — команда холдинга Setl Group, которая в этом году является официальным командным партнером фестиваля. Компания поддерживает наш фестиваль ежегодно, с самого первого мероприятия, и это будет пятый, юбилейный заезд команды, которая в этом году состоит из 200 человек.

    — Как всегда, с нами сегодня команда «О'Кей». Фестиваль ЗСД Фонтанка Фест ежегодно проходит на их гостеприимной площадке.

    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»

    — А «Европа Плюс» — генеральный радиопартнер фестиваля — не только обеспечит гостей хорошей музыкой, но и выставит команду из 80 человек.

    — Постоянным участником является и команда АО «Силовые машины» — в этом году на старт выйдут 50 человек — очевидно, самых энергичных сотрудников компании.

    — Не первый год с нами команды: партнер маршрута — Объединение строителей Санкт-Петербурга, информационный партнер — компания «ВКонтакте», группа компаний ЦДС и принтерия «ЯМАЙКА».

    — Немало в этом году и новичков — это команды Группы «Аквилон», ГК «А101», Компании SEPTIVIT, Сети АЗС «Татнефть», «Газпром межрегионгаз инжиниринг», команда Торгового дома «Перекрёсток» территории Северо-Запад, команда научно-технического центра «Газпром нефти», команда кастомных велосипедов «АйронВилс» и команда Северо-Западной ТЭЦ с веселым названием «Энергоперцы».

    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
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    На часах 16:00, а это значит, что первый заезд «Семейный» стартовал!

    За 15 километров дистанции велогонщикам предстоит преодолеть целых 7 мостов. Два из них — самые высокие в Петербурге. Так, чтобы заехать на мост через Морской канал, нужно забраться на 52 метра над уровнем моря, а высота подмостового габарита у моста через Корабельный фарватер целых 35 метров.

    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Сегодня в стартовом городке для гостей фестиваля и участников велозаездов работает самый лучший ведущий всех праздников - Иван Павлов. За диджейским пультом - DJ Skvor!

    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Велофестиваль - самое время самое время веселиться и отрываться по полной! Многие участники велозаезда подошли к выбору спортивного снаряжения нетривиально - посмотрите, какие оригинальные образы они создали!

    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В фестивальном городке открылось пространство «Энергия в людях».

    У главной сцены фестиваля компания «Газпром нефть» открыла тематическое пространство для всех участников велопарада. Там есть удобная велопарковка и лаунж-зона, где можно отдохнуть перед стартом, подзарядить гаджеты, подкрепиться фруктами или запастись водой в дорогу.

    В пространстве «Энергия в людях» также создана креативная фотозона с подвесными велосипедами, где участники и болельщики могут сделать запоминающиеся фотографии и поделиться ими в соцсетях.

    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Друзья! У нас появился альбом, куда будут собираться все фотографии ЗСД Фонтанка Фест — 2023: https://vk.com/album-151011003_296037014.


    Ищите на снимках себя и друзей! Добавляйте свои фото, сделанные во время мероприятия!

    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Пока участники первого, «Семейного» заезда готовятся к старту, все желающие смогут поучаствовать в большой развлекательной программе от организаторов и партнеров фестиваля. Гостей праздника ждет фитобар, станция для зарядки гаджетов, яркая фотозона и отличная музыка.

    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Для тех, кто хочет не просто проехать по трассе, а сделать это красиво, мы проводим конкурс «Будь в образе». Чтобы принять в нем участие, нужно:

    • сфотографироваться в своем костюме, со своим стартовым номером (чтобы его было видно);
    • отправить за час до вашего заезда фотографию на WhatsApp или в «Телеграм» на номер +7-921-413-36-74;
    • за полчаса до вашего заезда подойти к главной сцене — там мы будем объявлять победителей.
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Андрей Цапу, член правления «Магистраль северной столицы» отметил, что юбилейный, пятый, велофестиваль ЗСД Фонтанка Фест собрал еще больше участников, чем когда бы то ни было.

    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»

    "Когда мы строили дорогу, мы были на ней в любую погоду, но не на велосипеде. Мы делали ее быстрой, красивой и безопасной! Мы растём, все больше у нас участников", - подчеркнул Андрей Цапу.

    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    "Пожалуйста, лето вам, настоящее питерское лето. Мы искренне рады, что вы присоединяетесь к нам. Держитесь крепче, и вы получите заряд бодрости и энергии, который несёт фестиваль. Читайте Фонтанку, ездите по ЗСД", - поздравил участников велофестиваля Дмитрий Витковский, генеральный директор «Ажур-медиа».

    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Официально ЗСД Фонтанка Фест открыт! На сцене - Член правления «Магистраль северной столицы» Андрей Цапу, маскот Фонтанки, и весь день ведёт праздник Иван Павлов.

    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Напоминаем, что сегодня с середины дня и до ночи движение для автомобилистов на ЗСД будет ограничено.

    С 14:00 закрыто движение по ЗСД в южном направлении на участке от Богатырского проспекта до набережной Екатерингофки, окончание перекрытия в 01:00 4 июня. При движении со стороны «Скандинавии» можно будет съехать на северный участок КАД, Шуваловский и Богатырский проспекты. На тот же срок закрыты заезды на ЗСД с Богатырского проспекта и с Васильевского острова в южном направлении.

    С 16:00 3 июня до 00:00 4 июня закроют съезд с ЗСД на набережную Екатерингофки при движении в северном направлении. Ближайший доступный съезд в город — только на набережную Макарова.

    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Всего в этот вечер будет три заезда. Первый — «Семейный» — стартует в 16 часов, в нем принимают участие как взрослые, так и подростки с 14 лет. Второй заезд — «Наш оранжевый» — начнется в 18 часов и пройдет в корпоративном духе «Фонтанки». И наконец, вечерний велопарад «Засвети ЗСД» стартует в 20 часов, специально для тех, кто хочет насладиться закатом. Маршрут у всех заездов один: от стартового городка до съезда с ЗСД на набережную реки Екатерингофки.

    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Если вы собираетесь принять участие в фестивале, советуем одеваться потеплее: сегодня в Петербурге прохладно, всего +12 градусов. Вопреки всем прогнозам солнечно, но временами накрапывает дождь, поэтому будет не лишним прихватить дождевик, от ветра участников заезда спасет велосипедный шлем, а группе поддержки пригодятся шапки.

    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
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    Всего в этот вечер будет три заезда. Первый — «Семейный» — стартует в 16 часов, в нем принимают участие как взрослые, так и подростки с 14 лет. Второй заезд — «Наш оранжевый» — начнется в 18 часов и пройдет в корпоративном духе «Фонтанки». И наконец, вечерний велопарад «Засвети ЗСД» стартует в 20 часов, специально для тех, кто хочет насладиться закатом. Маршрут у всех заездов один: от стартового городка до съезда с ЗСД на набережную реки Екатерингофки.

    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
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    Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию с Пятого международного фестиваля велосипедистов ЗСД Фонтанка Фест. Более 12 тысяч велосипедистов проедут сегодня вечером по 15 километров по центральному участку Западного скоростного диаметра.

    Фестивальный городок работает с 14:00, официальное открытие с 15:00, но уже людно.

    Самый популярный фотообъект на площадке — маскот Чижик.

    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»