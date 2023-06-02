Отцепившийся прицеп убил женщину на обочине МКАД. Авария попала на видео

Видео смертельной аварии на МКАД показала столичная прокуратура 2 июня. Остановившуюся на обочине машину снёс прицеп, отцепившийся от грузовика.
Грузовой автомобиль на ходу потерял прицеп на 89-м километре московской кольцевой в половине шестого часа вечера. Он врезался в «Мазду», остановившуюся из-за поломки.
«По предварительной информации, в результате дорожной аварии погибла пассажирка легкового автомобиля и пострадал водитель», — сообщили в прокуратуре Москвы.
Судя по кадрам, за секунды до удара пассажирка пыталась выйти из машины.
Официальный канал прокуратуры Москвы
Проезжую часть освобождали не один час. Надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты процессуальной проверки.
Наезд на остановившийся транспорт — один из наиболее распространённых сценариев ДТП. По статистике, в стоящий на КАД Петербурга автомобиль врежутся не позднее, чем через 5–8 минут.