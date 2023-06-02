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    Отцепившийся прицеп убил женщину на обочине МКАД. Авария попала на видео

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    Видео смертельной аварии на МКАД показала столичная прокуратура 2 июня. Остановившуюся на обочине машину снёс прицеп, отцепившийся от грузовика.

    Грузовой автомобиль на ходу потерял прицеп на 89-м километре московской кольцевой в половине шестого часа вечера. Он врезался в «Мазду», остановившуюся из-за поломки.

    «По предварительной информации, в результате дорожной аварии погибла пассажирка легкового автомобиля и пострадал водитель», — сообщили в прокуратуре Москвы.

    Судя по кадрам, за секунды до удара пассажирка пыталась выйти из машины.

    Официальный канал прокуратуры Москвы

    Проезжую часть освобождали не один час. Надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

    Наезд на остановившийся транспорт — один из наиболее распространённых сценариев ДТП. По статистике, в стоящий на КАД Петербурга автомобиль врежутся не позднее, чем через 5–8 минут.

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    Комментарии 1

    Польза санкций02 Июн 2023 в 23:26
    Пункт назначения.
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