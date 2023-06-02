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    Минюст признал иноагентами издания «Проект»**, «Ярновости»*, журналистов Кузахметова*, Супера* и политолога Орешкина*

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    5 комментариев

    Минюст в пятницу, 2 июня, обновил реестр иностранных агентов. Сегодня в него включили журналистов Максима Кузахметова*, Романа Супера*, политолога Дмитрия Орешкина*, а также издания «Проект»** (Генпрокуратура в 2021 году объявила издание нежелательной организацией) и «Ярновости»*.


    Как говорится в публикации на сайте ведомства:

    • Кузахметов* выступал против спецоперации на Украине, участвовал в деятельности информационных площадок, предоставляемых иностранными СМИ, заявлял о поддержке властей Украины, выступал с призывами к нарушению территориальной целостности РФ. Также он участвовал в создании и распространении информационных материалов иностранных агентов.

    • Орешкин* негативно высказывался в отношении России, распространял недостоверную информацию о решениях власти РФ и проводимой ими политике. Заявлял о поддержке властей Украины, участвовал в деятельности информационных площадок, предоставляемых иностранными СМИ.

    • Супер* распространял недостоверную информацию о решениях власти РФ и проводимой ими политике, выступал против спецоперации ВС РФ. Также он участвовал в создании и распространении информационных материалов иностранных агентов.

    • Издание «Проект»** распространяло недостоверную информацию о деятельности органов госвласти РФ и действиях ВС РФ. Участвовало в создании и распространении информационных материалов иностранных агентов.

    • ООО «Ярновости»* распространяло недостоверную информацию о решениях, принимаемых органами публичной власти России, и проводимой ими политике. Принимало участие в распространении материалов иностранных агентов для неограниченного круга лиц.

    *Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
    ** Внесено Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Генпрокуратура летом 2021 года признала издание нежелательной организацией.

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    Комментарии 5

    Михаил Микушин02 Июн 2023 в 21:52
    Я думаю, всем известно, кто у нас главный иноагент... кто сплотил Запад против России... кто вынудил вступить Финляндию и Швецию в НАТО... ну вы и без меня хорошо знаете...
    +2−0
    Гость02 Июн 2023 в 21:40
    Когда Ф? Надеюсь скоро?
    +0−3
    Эд Хэммет02 Июн 2023 в 21:39
    Дмитрия Борисовича Орешкина поздравляем с высокой наградой! Сегодня говорить свободно о событиях в России, об СВО и т.д. можно только, если ты находишься за рубежом. Если бы Орешкин говорил то, что думает, находясь в Москве, давно бы уже видел небо в клетку.
    +3−0
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