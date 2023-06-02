Минюст признал иноагентами издания «Проект»**, «Ярновости»*, журналистов Кузахметова*, Супера* и политолога Орешкина*

Минюст в пятницу, 2 июня, обновил реестр иностранных агентов. Сегодня в него включили журналистов Максима Кузахметова*, Романа Супера*, политолога Дмитрия Орешкина*, а также издания «Проект»** (Генпрокуратура в 2021 году объявила издание нежелательной организацией) и «Ярновости»*.
Как говорится в публикации на сайте ведомства:
- Кузахметов* выступал против спецоперации на Украине, участвовал в деятельности информационных площадок, предоставляемых иностранными СМИ, заявлял о поддержке властей Украины, выступал с призывами к нарушению территориальной целостности РФ. Также он участвовал в создании и распространении информационных материалов иностранных агентов.
- Орешкин* негативно высказывался в отношении России, распространял недостоверную информацию о решениях власти РФ и проводимой ими политике. Заявлял о поддержке властей Украины, участвовал в деятельности информационных площадок, предоставляемых иностранными СМИ.
- Супер* распространял недостоверную информацию о решениях власти РФ и проводимой ими политике, выступал против спецоперации ВС РФ. Также он участвовал в создании и распространении информационных материалов иностранных агентов.
- Издание «Проект»** распространяло недостоверную информацию о деятельности органов госвласти РФ и действиях ВС РФ. Участвовало в создании и распространении информационных материалов иностранных агентов.
- ООО «Ярновости»* распространяло недостоверную информацию о решениях, принимаемых органами публичной власти России, и проводимой ими политике. Принимало участие в распространении материалов иностранных агентов для неограниченного круга лиц.
*Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
** Внесено Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Генпрокуратура летом 2021 года признала издание нежелательной организацией.