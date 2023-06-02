Минюст признал иноагентами издания «Проект»**, «Ярновости»*, журналистов Кузахметова*, Супера* и политолога Орешкина*

Минюст в пятницу, 2 июня, обновил реестр иностранных агентов. Сегодня в него включили журналистов Максима Кузахметова*, Романа Супера*, политолога Дмитрия Орешкина*, а также издания «Проект»** (Генпрокуратура в 2021 году объявила издание нежелательной организацией) и «Ярновости»*.





Как говорится в публикации на сайте ведомства: