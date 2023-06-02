Губернатор Нижегородской области: Захару Прилепину предстоит заново учиться ходить

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин навестил в больнице Нижнего Новгорода писателя Захара Прилепина. Об этом глава региона в пятницу, 2 июня, рассказал в своем Telegram-канале.
«Сейчас достаточно сложный этап, ведь ему, по сути, нужно заново учиться ходить после всех операций и полученных травм», — говорится в посте.
По словам губернатора, у Прилепина боевой настрой, поэтому он со всем справится. «Захар — офицер, настрой у него боевой, так что со всем справится! Здоровья!» — добавил Никитин.
Автомобиль Захара Прилепина подорвали 6 мая в Борском районе Нижегородской области, когда он возвращался из новых регионов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Полиция задержала подозреваемого в причастности к покушению на жизнь Прилепина. Его зовут Александр Пермяков, и на допросе он признался следователю, что действовал по заданию украинских спецслужб.