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    Губернатор Нижегородской области: Захару Прилепину предстоит заново учиться ходить

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    9 комментариев

    Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин навестил в больнице Нижнего Новгорода писателя Захара Прилепина. Об этом глава региона в пятницу, 2 июня, рассказал в своем Telegram-канале.

    Фото: губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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    «Сейчас достаточно сложный этап, ведь ему, по сути, нужно заново учиться ходить после всех операций и полученных травм», — говорится в посте.

    По словам губернатора, у Прилепина боевой настрой, поэтому он со всем справится. «Захар — офицер, настрой у него боевой, так что со всем справится! Здоровья!» — добавил Никитин.

    Автомобиль Захара Прилепина подорвали 6 мая в Борском районе Нижегородской области, когда он возвращался из новых регионов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Полиция задержала подозреваемого в причастности к покушению на жизнь Прилепина. Его зовут Александр Пермяков, и на допросе он признался следователю, что действовал по заданию украинских спецслужб.

    Фото: губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

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    Комментарии 9

    Гость02 Июн 2023 в 22:05
    Здоровья Прилепину !
    +0−0
    Гость02 Июн 2023 в 22:05
    Вроде у него проблемы с органами
    +0−0
    Потёртый русский02 Июн 2023 в 22:04
    А какими памперсами пользуется г. Прилепин пока не может добежать
    +0−0
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