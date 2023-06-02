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    «АвтоВАЗ» рассказал, когда запустит производство на бывшем заводе Nissan в Петербурге

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    11 комментариев

    Автоконцерн «АвтоВАЗ» планирует запустить производство на бывшем заводе Nissan 14 июня. Это следует из презентации, которую гендиректор компании Максим Соколов представил на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», передает ТАСС 2 июня.

    «14 июня 2023 года — старт производства на заводе «Лада Санкт-Петербург». При участии партнера будет запущено производство новой модели «Лада» в Санкт-Петербурге», — говорится в презентации.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что выпуск нового кроссовера LADA X-cross 5 на бывшем заводе Nissan стартует в июне 2023 года. Кроссовер с передним приводом класса С представляет собой адаптацию для российского рынка китайского FAW Bestune T77. В 2023 году компания рассчитывает произвести до 10 тысяч автомобилей. Сборка сразу стартует с конвейерной. До конца года ассортиментный ряд пополнят еще один кроссовер и седан.

    Напомним, Nissan остановил производство на заводе в Петербурге в марте 2022 года, а затем продал его за 1 евро вместе с другими российскими активами ФГУП НАМИ, подведомственному Минпромторгу РФ. Затем завод перешел к «АвтоВАЗу».

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    Комментарии 11

    Гость02 Июн 2023 в 16:52
    В Санкт-Петербурге только "Кировцы" могут выпускать...
    +1−2
    Гость02 Июн 2023 в 16:44
    рабочие ниссана прохлопали возможность захватить завод, и диктовать правительству свои условия
    +1−3
    SU LUX INN02 Июн 2023 в 16:41
    недобрая Новость! несколько Напоминает цап-цап!
    +3−1
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