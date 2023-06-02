«АвтоВАЗ» рассказал, когда запустит производство на бывшем заводе Nissan в Петербурге

Автоконцерн «АвтоВАЗ» планирует запустить производство на бывшем заводе Nissan 14 июня. Это следует из презентации, которую гендиректор компании Максим Соколов представил на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», передает ТАСС 2 июня.



«14 июня 2023 года — старт производства на заводе «Лада Санкт-Петербург». При участии партнера будет запущено производство новой модели «Лада» в Санкт-Петербурге», — говорится в презентации.



Ранее «Фонтанка» сообщала, что выпуск нового кроссовера LADA X-cross 5 на бывшем заводе Nissan стартует в июне 2023 года. Кроссовер с передним приводом класса С представляет собой адаптацию для российского рынка китайского FAW Bestune T77. В 2023 году компания рассчитывает произвести до 10 тысяч автомобилей. Сборка сразу стартует с конвейерной. До конца года ассортиментный ряд пополнят еще один кроссовер и седан.

