«Так какой гидре я наступил на хвост?» Арестованный экс-начальник ГУ МВД Умнов произнес в суде публичную речь

На очередном продлении меры Сергей Умнов зачитал обращение, где высказал всё, что он думает об обвинениях в свой адрес. За прошедший год его изоляции он впервые публично излагает свое отношение к происходящему. Его эмоции дошли до цитирования «Мастера и Маргариты».



«Фонтанка» достала протокол заседания Басманного суда, где 31 мая рассматривалось продление ареста бывшему начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергею Умнову. По данным нашего издания, Сергей Умнов зачитал заранее приготовленный им текст. Слушания шли в открытом режиме, так что он понимал, что его высказывание носит уже публичный характер.