«Так какой гидре я наступил на хвост?» Арестованный экс-начальник ГУ МВД Умнов произнес в суде публичную речь

На очередном продлении меры Сергей Умнов зачитал обращение, где высказал всё, что он думает об обвинениях в свой адрес. За прошедший год его изоляции он впервые публично излагает свое отношение к происходящему. Его эмоции дошли до цитирования «Мастера и Маргариты».
«Фонтанка» достала протокол заседания Басманного суда, где
Сергей Умнов в Басманном суде 31 мая 2023 года
«Фонтанка.ру»
Напомним, летом прошлого года помощника министра МВД генерала Умнова, бывшего заместителя
Текст Сергея Умнова некороток, в основном он касается правового разбора доводов следствия, ссылок на нормативные акты и логику функционирования МВД. Всё же его речь нельзя назвать юридической.
Если в начале он парирует вставками «дело в шляпе», «понятно даже ребенку», «филькина грамота», то потом переходит к осмыслению той ситуации, которая случилась с ним.
«Приносить пользу государству стало опасно и преступно», – звучит уже политически. Он не только задает вопрос: «Так какой гидре Умнов наступил на хвост?» Он намекает на интересанта, пользуясь метафорами Михаила Булгакова из романа «Мастер и Маргарита». «...Подражая или действуя по указанию Воланда, мастерил дело. Сплошная дьявольщина» – это цитата.
Скорее всего, Сергей Умнов воспользовался случаем и донес своё мнение десяткам тысяч его бывших подчиненных по петербургскому главку.
Полный текст его выступления читайте в материале 47news «По указанию Воланда».