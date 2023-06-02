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    «Так какой гидре я наступил на хвост?» Арестованный экс-начальник ГУ МВД Умнов произнес в суде публичную речь

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    8 комментариев

    На очередном продлении меры Сергей Умнов зачитал обращение, где высказал всё, что он думает об обвинениях в свой адрес. За прошедший год его изоляции он впервые публично излагает свое отношение к происходящему. Его эмоции дошли до цитирования «Мастера и Маргариты».

    «Фонтанка» достала протокол заседания Басманного суда, где 31 мая рассматривалось продление ареста бывшему начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергею Умнову. По данным нашего издания, Сергей Умнов зачитал заранее приготовленный им текст. Слушания шли в открытом режиме, так что он понимал, что его высказывание носит уже публичный характер.

    Сергей Умнов в Басманном суде 31 мая 2023 года

    «Фонтанка.ру»

    Напомним, летом прошлого года помощника министра МВД генерала Умнова, бывшего заместителя ГУ МВД генерала Абакумова и уже бывшего начальника ГИБДД Петербурга генерала Семенова арестовали по обвинению в злоупотреблениях должностными полномочиями. Дело связано с работой Фонда содействия программам ГУ МВД в связи с перечислениями туда денег коммерческими МРЭО города. В мае этого года следствие переквалифицировало эти обвинения во взятки.

    Текст Сергея Умнова некороток, в основном он касается правового разбора доводов следствия, ссылок на нормативные акты и логику функционирования МВД. Всё же его речь нельзя назвать юридической.

    Если в начале он парирует вставками «дело в шляпе», «понятно даже ребенку», «филькина грамота», то потом переходит к осмыслению той ситуации, которая случилась с ним.

    «Приносить пользу государству стало опасно и преступно», – звучит уже политически. Он не только задает вопрос: «Так какой гидре Умнов наступил на хвост?» Он намекает на интересанта, пользуясь метафорами Михаила Булгакова из романа «Мастер и Маргарита». «...Подражая или действуя по указанию Воланда, мастерил дело. Сплошная дьявольщина» – это цитата.

    Скорее всего, Сергей Умнов воспользовался случаем и донес своё мнение десяткам тысяч его бывших подчиненных по петербургскому главку.

    Полный текст его выступления читайте в материале 47news «По указанию Воланда».

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    Комментарии 9

    chip102 Июн 2023 в 13:36
    А мог бы и кратко задвинуть: - товарищи, произошла чудовищная ошибка! (с)
    +0−0
    Sobaka02 Июн 2023 в 13:34
    Уроборос наглядно
    +2−0
    28034361202 Июн 2023 в 13:33
    Представить страшно сколько работы будет у следствия после свержения режима. Всех посаженных хватит для строительства дорог и городов. Бесплатная рабсила за пайку хлеба...
    +0−0
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