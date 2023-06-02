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    Камера засняла, как возник «Солярис» на пути у мотоциклиста на Васильевском

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    5 комментариев

    «Фонтанка.ру»

    Момент столкновения мотоцикла и автомобиля в Василеостровском районе Петербурга утром 2 июня попал в объектив камеры видеонаблюдения. Оба участника в результате ДТП получили серьезные травмы.

    Авария произошла в 8:50 у дома 57, корпус 3 по Малому проспекту В.О. Мотоциклист на Honda врезался в разворачивавшийся в нарушение ПДД Hyundai Solaris. На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что «Солярис» стоял в правой полосе, и затем стал разворачиваться, несмотря на наличие в этом месте двойной сплошной. От мотоциклиста его вдобавок загораживала стоявшая за «Солярисом» машина.

    Мотоциклист ехал на приличной скорости от удара автомобилю буквально вмяло левый бок. Оба водителя, и 32-летний байкер, и 23-летний автомобилист, были госпитализированы в тяжелом состоянии.

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    Комментарии 4

    Гость02 Июн 2023 в 13:36
    Мотоциклист гнал как черт.
    +0−0
    Zet02 Июн 2023 в 13:34
    Тише будет...
    +0−0
    Заливщик голосовых планок02 Июн 2023 в 13:30
    Пилот - быстрый!
    +0−0
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