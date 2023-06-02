Водитель самосвала, устроивший смертельное ДТП на «Нарве», 13 раз попадался на нарушениях ПДД

Стали известны подробности аварии на федеральной трассе «Нарва» в Волосовском районе Ленобласти, в которой погиб водитель. Там лоб в лоб столкнулись самосвал и эвакуатор.
В половине третьего часа ночи 1 июня на 62-м километре автодороги А-180 «Нарва» 54-летний петербуржец, управляя тягачом Scania с самосвальным прицепом, принадлежащим транспортной компании, выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим там эвакуатором «Газель Next» под управлением 47-летнего жителя Кингисеппа, стало известно «Фонтанке» 2 июня. От полученных травм водитель эвакуатора скончался на месте.
Мужчина, управлявший самосвалом, работает в транспортной компании водителем. За 2022–2023 годы он 13 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД — за превышение скорости и нарушения правил перевозки грузов. Эвакуатор принадлежит частнику. За погибшим водителем нарушений ПДД за последние полтора года не числится.
По факту ДТП решается вопрос о возбуждении уголовного дела.